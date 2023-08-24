Птица уронила рыбу на трансформатор: без электроэнергии осталось 2000 человек (фото)

В Сейревилле, штат Нью-Джерси, США, более 2000 человек остались без электроэнергии из-за птицы.

Об этом пишет Washington Post.

По словам чиновников, хищник уронил рыбу во время полета на трансформатор, что и повлекло за собой отключение.

К полудню экипажи обнаружили поврежденный трансформатор и рыбу на нем. По словам Криса Генига, пресс-секретаря коммунальной компании, катушки внутри трансформатора сместились. Рыба же имела следы от когтей, пробивших ее чешую, поэтому было предположено, что это была скопа.

Скопа в полете с рыбой / Фото: Getty Images

Электроэнергию возобновили спустя два часа.

Полисмены Сейревилля разместили шутливый пост в Facebook, где показали фото рыбы, назвав ее Гиллиганом, ссылаясь на ситком, а также "фоторобот подозреваемого".

Птица уронила рыбу на трансформатор / Фото: Sayreville Police Department

"Пожалуйста, давайте не забудем жертву этой бессмысленной смерти. Гиллиган был трудолюбивым семьянином. Он был отцом тысяч детей. В последний раз подозреваемого видели, как он летел к югу. Если вы увидите его, не пытайтесь его задержать. Хотя он не считается вооруженным, он все же может быть очень опасным. Если у вас есть какая-либо информация по этому делу, пожалуйста, свяжитесь с детективом Джоном Сильвером, который занимается всеми нашими рыбными делами", — говорится в сообщении.

Напомним, как выглядит сейчас девочка в розовом из вирусного мема 2013 года. В скором времени она отпразднует 15-летие.

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