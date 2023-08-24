Птица уронила рыбу на трансформатор: без электроэнергии осталось 2000 человек (фото)

В полиции показали фото "жертвы" и "подозреваемого".
В Сейревилле, штат Нью-Джерси, США, более 2000 человек остались без электроэнергии из-за птицы.
Об этом пишет Washington Post.
По словам чиновников, хищник уронил рыбу во время полета на трансформатор, что и повлекло за собой отключение.
К полудню экипажи обнаружили поврежденный трансформатор и рыбу на нем. По словам Криса Генига, пресс-секретаря коммунальной компании, катушки внутри трансформатора сместились. Рыба же имела следы от когтей, пробивших ее чешую, поэтому было предположено, что это была скопа.
Электроэнергию возобновили спустя два часа.
Полисмены Сейревилля разместили шутливый пост в Facebook, где показали фото рыбы, назвав ее Гиллиганом, ссылаясь на ситком, а также "фоторобот подозреваемого".
"Пожалуйста, давайте не забудем жертву этой бессмысленной смерти. Гиллиган был трудолюбивым семьянином. Он был отцом тысяч детей. В последний раз подозреваемого видели, как он летел к югу. Если вы увидите его, не пытайтесь его задержать. Хотя он не считается вооруженным, он все же может быть очень опасным. Если у вас есть какая-либо информация по этому делу, пожалуйста, свяжитесь с детективом Джоном Сильвером, который занимается всеми нашими рыбными делами", — говорится в сообщении.
Напомним, как выглядит сейчас девочка в розовом из вирусного мема 2013 года. В скором времени она отпразднует 15-летие.
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