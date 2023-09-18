Публичное предложение мужчины обернулось позором: "Ты спал с моим братом" (фото)

Пользователи насмехаются над "перепиской" на заборе.

В Сети насмехаются над ответом на публичное предложение любимой.

Об этом пишет Mirror.

В городе Элгин (Шотландия) мужчина решил проявить креатив и отказался от традиционного предложения, стоя на одном колене с кольцом в руке перед избранницей.

Вместо этого он взял белую простыню, написал на ней "Ты выйдешь за меня, Рэйчел?" и вывесил ее на заборе у трассы.

Впрочем, вскоре рядом появился жесткий ответ. На простыне кто-то, предполагаемо Рейчер, ответил: "Нет!!! Ты спал с моим братом".

Публичное предложение / Фото: Jam Press

Тем временем пользователи поспешили прокомментировать публичную ссору:

Итак, кто эта счастливая Рэйчел? Надеюсь, она сказала "да"

Интересно, благословил ли их ее брат

Кто сказал, что романтика умерла?

Напомним, девушка нашла в телефоне бойфренда унизительные SMS о себе. Она показала, что он писал друзьям.

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