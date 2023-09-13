Публике показали мумии "инопланетян" с тремя пальцами: их возраст не менее 1000 лет

Два мумифицированных экземпляра были найдены в Куско, Перу, прежде чем были доставлены в столицу Мексики.

Мумифицированные трупы двух "бесчеловечных" существ были датированы радиоуглеродным анализом, и эксперты считают, что им более 1000 лет. Эксперты утверждают, что происхождение маленьких человекоподобных существ внеземно.

Об этом в среду, 13 сентября, сообщило издание Daily Star со ссылкой на отчет, озвученный во время конгресса в Мехико под названием "Слушания об НЛО".

Это необычное мероприятие было инициировано мексиканским журналистом и уфологом Хайме Мауссаном, десятилетиями исследующим непонятные явления.

В мероприятии также приняли участие многочисленные эксперты, включая Райана Грейвса, исполнительного директора организации "Американцы за безопасное аэрокосмическое пространство" и бывшего пилота ВМС США.

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В официальном отчете говорится, что два мумифицированных экземпляра были найдены в Куско, Перу, прежде чем были доставлены в столицу Мексики. Сообщается, что скелетные останки имели по три пальца на руках и ногах и были выставлены в прозрачных стеклянных гробах для общественности.

Под присягой правительства Мексики и официальным лицам США господин Мауссан рассказал, что странные образцы недавно исследовали в Национальном автономном университете Мексики (UNAM) с помощью углеродной датировки, которая установила, что мумиям не менее 1000 лет.

Мумии двух вероятных инопланетян из Куско показали публике в Мехико / Фото: скриншот с видео

“Эти образцы не являются частью нашей земной эволюции... Это не существа, найденные после обломков НЛО. Они были найдены в шахтат диатомовых (водорослей) и позже окаменели", – публично заявил уфолог.

В соцсети X (ранее известной как Twitter) опубликовано видео с этого мероприятия.

Напомним, трое американских военных пилотов в отставке дали показания на слушаниях в Палате представителей США по поводу неопознанных аномальных явлений, известных как НЛО. Они утверждают, что эти наблюдения являются проблемой национальной безопасности.

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