Земля пухом за полмиллиона: в Москве продают элитные гробы "Патриот" украинского производства

В ритуальной службе заявляют, что эти гробы не пользуются особой популярностью у россиян.

На сайте одной из московских ритуальных служб нашли объявление о продаже гробов под названием "Патриот". Элитные гробы с российским гербом за полмиллиона рублей (более 200 тыс. грн) изготовляют в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

"Модель "Патриот" с российской символикой, двухкрышечная из ценных пород дерева. Производство: Украина", — сказано в описании.

Как отмечает znak.com, в категории элитных гробов все модели изготовлены либо в Италии, либо в Украине. Ни одного элитного гроба российского производства на сайте ритуальной службы Москвы нет. В России производят модели для категории простых лакированных гробов.

Фото из открытых источников

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В ритуальной службе Telegram-каналу "Подъем" рассказали, что эти гробы не пользовались особой популярностью у россиян из-за "имперского стиля". За 15 лет было заказано всего два "Патриота". В российской ритуальной службе уверяют, что сейчас не сотрудничают с Украиной.

"Гроб появился лет 20 назад и лет 5 назад исчез в связи с тем, что он делается в Украине. Как известно, у нас с Украиной вышел разлад, поэтому они нам сейчас никакой продукции не поставляют...", — говорит сотрудник ритуальной службы.

Ранее сообщалось, что в России в ДТП попал катафалк с покойником, погибли еще три человека.

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