Пума родила ультраредкого детеныша-альбиноса – фото

В мире существует только четыре редких вида пум.
В зоопарке города Хуигальпа, Никарагуа, Центральная Америка, родилась ультраредкая пума-альбинос.
Об этом пишет Reuters.
Детеныш стал первым альбиносом, родившимся в неволе в Центральной Америке. Считается, что в мире существует всего четыре редких вида пум.
Ветеринар зоопарка Томаса Белта, Карлос Молина, сообщил, что детеныш и его мама чувствуют себя хорошо. Животное здоровое и хорошо ест. Новорожденному уделяется много внимания, чтобы выжить, потому что оно более чувствительно к солнечному свету из-за своего белого меха.
Пока что посетителям запрещен доступ к пуме-альбиносу, поскольку работники зоопарка стремятся обеспечить лучшие условия, необходимые для его выживания.
Альбиноса и его двух бежевых пятнистых братьев и сестер держат в запечатанной клетке, чтобы мать не подвергалась стрессу и не путала человеческие запахи с запахами новорожденного, из-за чего она могла бы напасть на них.
Тем временем ее самец находится в отдельном вольере, поскольку известно, что они убивают своих детенышей.
Пока что ветеринар не имел физического контакта с пумой-альбиносом, поэтому его пол остается неизвестным.
Зоопарк планирует выставить детенышей на осмотр публике, когда им исполнится три месяца.
Напомним, в зоопарке США родился уникальный жираф без пятен. Каждый жираф имеет уникальный набор пятен, но у этого животного однородный коричневый цвет.
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