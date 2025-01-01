Пурпурное небо над Украиной: метеорологи объяснили красочное явление (фото)

Такое явление часто можно увидеть во влажную и ясную погоду.

Яркие пурпурные или розово-фиолетовые оттенки неба во время заката, которые наблюдали 1 января в ряде городов Украины, в том числе и в Киеве, являются естественным явлением под названием "пурпурный свет".

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, опубликовав несколько фотоснимков.

Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

"Это происходит из-за того, что солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы, когда солнце находится низко над горизонтом. Частицы пыли или влаги в воздухе рассеивают коротковолновый свет, и до нас доходят длинноволновые преимущественно красные и фиолетовые цвета", — пояснили метеорологи.

В Укргидрометцентре отметили, что такое явление часто наблюдается во влажную и ясную погоду.

"Смотрите на небо во время таких моментов — это природа дарит нам свою самую яркую цветовую палитру", — призывают в сообщении.

Напомним, в новогоднюю ночь в Ивано-Франковской области заметили удивительное явление — северное сияние.

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