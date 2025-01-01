Пурпурное небо над Украиной: метеорологи объяснили красочное явление (фото)

Такое явление часто можно увидеть во влажную и ясную погоду.
Яркие пурпурные или розово-фиолетовые оттенки неба во время заката, которые наблюдали 1 января в ряде городов Украины, в том числе и в Киеве, являются естественным явлением под названием "пурпурный свет".
Об этом сообщили в Укргидрометцентре, опубликовав несколько фотоснимков.
"Это происходит из-за того, что солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы, когда солнце находится низко над горизонтом. Частицы пыли или влаги в воздухе рассеивают коротковолновый свет, и до нас доходят длинноволновые преимущественно красные и фиолетовые цвета", — пояснили метеорологи.
В Укргидрометцентре отметили, что такое явление часто наблюдается во влажную и ясную погоду.
"Смотрите на небо во время таких моментов — это природа дарит нам свою самую яркую цветовую палитру", — призывают в сообщении.
Напомним, в новогоднюю ночь в Ивано-Франковской области заметили удивительное явление — северное сияние.
Читайте также: