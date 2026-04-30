Пушистый кассир: кот Гоша больше года "работает" в супермаркете Кропивницкого

В Кропивницком работает кот-кассир

Реклама

В Кропивницком кот «устроился на работу» в супермаркет. Серый кот Гоша стал популярен в Кропивницком, ведь «работает» кассиром в местном магазине. Теперь в магазин приходит больше клиентов, чтобы посмотреть на нового «работника».

Об этом пишет Суспільне.Кропивницький.

Кот «работает» в одном из магазинов города уже больше года. Среди его обязанностей — улучшать настроение работникам и посетителям. Кот Гоша в магазине имеет два любимых места: на кассе и в фотозоне для посетителей.

Реклама

Каждый день кот приходит «на работу» в 07:00. Управляющая магазином пани Ольга периодически смотрит видео с камер видеонаблюдения — кот действительно приходит вовремя.

«Он приходит первым на работу. Приходит и сидит у двери», — делится Ольга Магасенко.

В магазине часто делают праздничные локации, и кот хорошо об этом знает. Ему очень нравится там сидеть, а покупателям — фотографироваться с котом. А еще он часто сидит на месте кассира.

Люди думали, что кот беспризорный, но оказалось, что у него есть хозяйка. Она забирает его в конце каждого рабочего дня.

Реклама

Фото: скриншот Суспільне. Кропивницький

Кота Гошу называют лучшим работником магазина. Кот любит поспать на рабочем месте. Как только он уснет, люди приходят его погладить.

Гошу подкармливают и работники, и покупатели. Владелица кота Ирена Арвеладзе рассказала, что пушистый появился в ее семье полтора года назад. Сначала он пришел во двор, где живет много котов. Ему обустроили домик, обработали от паразитов, кастрировали и привили.

На ночь он начал приходить домой к Ирене.

«Он — кот трудолюбивый, нашел себе магазин и зарабатывает на корм. Очень любит поесть, потому ест, если ему предложат», — говорит Ирена Арвеладзе.

Реклама

Каждый отдел магазина бережет для кота лакомства. После насыщенного рабочего дня кот не отказывается и от еды дома. Гоша любит детей, он очень контактный кот.

В магазине, где продают продукты, должны соблюдать закон о требованиях к безопасности и качеству продовольствия, говорит заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы в области Светлана Яницкая. Но жалоб на кота в магазине там не получали.

К продуктам Гошу не подпускают. Он все понимает и не сопротивляется.

На днях в Харькове спасали кота, который застрял на высоком дереве. Операция спасения длилась четыре дня. Его пытались снять с дерева и ГСЧС, и коммунальщики, и альпинист.

Реклама

Четыре дня животное провело без пищи и воды на высоте нескольких метров. К счастью, кот не пострадал.

Новости партнеров