Пушистый вор: домашнего любимца поймали после серии ограблений домов — фото

Граница между домашним любимцем и настоящим преступником может быть очень тонкой.

В Перу полиция задержала необычного подозреваемого: домашнюю обезьяну, которая, как оказалось, занималась кражами в нескольких домах района Ика. Подобная история произошла несколько месяцев назад в Южной Африке, когда в дом мужчины проникла обезьяна. Впрочем, владелец запретил поймать ее и разрешил сбежать с награбленным.

По сообщению Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу, сотрудники вместе с ветеринарами муниципального зоопарка Ика получили вызов, когда жители заметили необычную картину: деньги, разбросанные по крышам, деревьям и даже линиям электропередач.

Оказалось, что подозреваемая обезьяна – самец черноголового капуцина – проникла в несколько местных домов и нанесла им вред. Чиновники отметили, что животное происходит не из района Ика, а из дальних пространств Амазонии. Это заставило их подумать, что она была домашним питомцем. Доказательством тому стали следы на талии животного, которые указывали на то, что его, вероятно, связывали веревкой или цепью.

Обезьяну поймали после серии краж / Фото: gob.pe

В конце концов обезьяну благополучно сняли с одного из деревьев, где она, вероятно, наслаждалась видом на город, и отвезли в муниципальный зоопарк города Ика, где сейчас находится на карантине.

Обезьяну поймали после серии краж / Фото: gob.pe

По словам чиновников, примат оказался слишком одомашненным, чтобы быть отпущен в дикую природу. Теперь вопрос остается открытым: останется ли капуциновый "вор" в Ике или, возможно, переместится в другой зоопарк или заповедник.

Напомним, в Мексике вооруженную полицейскую ограбили под дулом пистолета. Нападение произошло, когда офицерша проверяла телефон.

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