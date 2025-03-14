Пушистый вор: домашнего любимца поймали после серии ограблений домов — фото

Граница между домашним любимцем и настоящим преступником может быть очень тонкой.
В Перу полиция задержала необычного подозреваемого: домашнюю обезьяну, которая, как оказалось, занималась кражами в нескольких домах района Ика. Подобная история произошла несколько месяцев назад в Южной Африке, когда в дом мужчины проникла обезьяна. Впрочем, владелец запретил поймать ее и разрешил сбежать с награбленным.
По сообщению Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу, сотрудники вместе с ветеринарами муниципального зоопарка Ика получили вызов, когда жители заметили необычную картину: деньги, разбросанные по крышам, деревьям и даже линиям электропередач.
Оказалось, что подозреваемая обезьяна – самец черноголового капуцина – проникла в несколько местных домов и нанесла им вред. Чиновники отметили, что животное происходит не из района Ика, а из дальних пространств Амазонии. Это заставило их подумать, что она была домашним питомцем. Доказательством тому стали следы на талии животного, которые указывали на то, что его, вероятно, связывали веревкой или цепью.
В конце концов обезьяну благополучно сняли с одного из деревьев, где она, вероятно, наслаждалась видом на город, и отвезли в муниципальный зоопарк города Ика, где сейчас находится на карантине.
По словам чиновников, примат оказался слишком одомашненным, чтобы быть отпущен в дикую природу. Теперь вопрос остается открытым: останется ли капуциновый "вор" в Ике или, возможно, переместится в другой зоопарк или заповедник.
Напомним, в Мексике вооруженную полицейскую ограбили под дулом пистолета. Нападение произошло, когда офицерша проверяла телефон.
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