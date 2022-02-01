"Пусть ворвется в мой дом": женщины "залайкали" вора-красавчика на странице полиции в соцсети

"Пусть ворвется в мой дом": женщины "залайкали" вора-красавчика на странице полиции в соцсети

Полиция задержала злоумышленника.

В г. Вэйкфилд, что в Великобритании, полиция объявила в розыск 37-летнего Джонатана Кехилла. Однако местные женщины на странице стражей порядка начали писать комплименты подозреваемому и даже приглашать его к себе.

Об этом сообщает upi.com.

В полиции Западного Йоркшира сообщили, что 37-летний мужчина находился на условно-досрочном увольнении. Однако он нарушил условия пребывания на свободе и его разыскивала полиция, чтобы вернуть в тюрьму.

Жительницы Великобритании в комментариях к полицейскому сообщению начали писать комплименты подозреваемому, приглашая его к себе домой:

"Пусть ворвется в мой дом".

"У меня есть свободная комната и наручники".

"В чем состоят его преступления? Он разбивает дома или сердца?"

Впоследствии в полиции Вэйкфилда сообщили, что мужчину таки задержали. Однако местные жительницы не сдались и продолжили писать под сообщением:

"После выхода под залог он может поселиться у меня дома".

"Жаль, что я не могу произвести гражданский арест".

"Он сдался, прочитав все эти комментарии. По крайней мере, сейчас он в надежных руках".

"Я могу держать его под домашним арестом".

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