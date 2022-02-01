"Пусть ворвется в мой дом": женщины "залайкали" вора-красавчика на странице полиции в соцсети

Полиция задержала злоумышленника.
В г. Вэйкфилд, что в Великобритании, полиция объявила в розыск 37-летнего Джонатана Кехилла. Однако местные женщины на странице стражей порядка начали писать комплименты подозреваемому и даже приглашать его к себе.
Об этом сообщает upi.com.
В полиции Западного Йоркшира сообщили, что 37-летний мужчина находился на условно-досрочном увольнении. Однако он нарушил условия пребывания на свободе и его разыскивала полиция, чтобы вернуть в тюрьму.
Жительницы Великобритании в комментариях к полицейскому сообщению начали писать комплименты подозреваемому, приглашая его к себе домой:
- "Пусть ворвется в мой дом".
- "У меня есть свободная комната и наручники".
- "В чем состоят его преступления? Он разбивает дома или сердца?"
Впоследствии в полиции Вэйкфилда сообщили, что мужчину таки задержали. Однако местные жительницы не сдались и продолжили писать под сообщением:
- "После выхода под залог он может поселиться у меня дома".
- "Жаль, что я не могу произвести гражданский арест".
- "Он сдался, прочитав все эти комментарии. По крайней мере, сейчас он в надежных руках".
- "Я могу держать его под домашним арестом".
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