- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 2 мин
Путешественник арендовал самое дешевое жилье в мире: как выглядит
Самый экстремальный Airbnb: Путешественник снял жилье в Бангкоке за £1,75 за ночь.
Испанский тревел-инфлюэнсер Начо Барруэко решил проверить, как выглядит самый дешевый Airbnb в мире, забронировав жилье в Бангкоке (Таиланд) по невероятной цене — всего 1,75 фунтов стерлингов (около 2 евро) за ночь.
Об этом пишет Daily Mail.
26-летний Начо, бывший учитель, признался, что «просто должен это сделать» из-за шокирующей стоимости. За две ночи он заплатил всего 3,50 фунтов стерлингов.
Опасная лестница и предупреждение о провале
Первое впечатление от дома было далеко не радужным: возле жилья, похожего на хижину, стояли мешки с мусором, а в его комнату вела шаткая, «опасная» лестница.
После подъема «опасной» лестницы, Начо был удивлен. Он обнаружил, что его комната, хотя и была скромной, имела отдельное пространство, москитную сетку, вентилятор и даже «кучу ароматов».
Однако по комнате были развешены предупреждения о том, что на некоторые участки пола лучше не наступать, поскольку они могут провалиться через доски.
Путешественник также осмотрел простую «кухню на открытом воздухе» и импровизированный «спортзал» — стойку для приседаний рядом с коляской и одной гантелью.
Реакция и контраст с Европой
Начо поделилось видео своего эксперимента в Instagram (@nachobarrueco_), где оно быстро собрало сотни комментариев.
Многие подписчики были поражены ценой. К примеру, местные жители Мадрида, откуда родом Начо, заметили, что в их городе за ночь берут до 170-200 евро.
Некоторые комментаторы высоко оценили заботу хозяина о госте, отметив, что он даже распечатал и заламинировал имя Начо — такого не делают даже в лучших гостиницах!
Напомним, мужчине по наследству досталась квартира-свалка, где доживал свои последние дни незрячий дедушка. Жилье было в ужасном состоянии, поэтому мужчине, которого зовут Александр, пришлось потратить много сил, чтобы вынести мусор и начать ремонт.
Также женщина нашла скрытую стену в своем доме — когда она заглянула за панель, перед ней предстал яркий старинный мурал.