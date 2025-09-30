Путешественник арендовал самое дешевое жилье в мире: как выглядит

Ключи / © prokopchik.com

Реклама

Испанский тревел-инфлюэнсер Начо Барруэко решил проверить, как выглядит самый дешевый Airbnb в мире, забронировав жилье в Бангкоке (Таиланд) по невероятной цене — всего 1,75 фунтов стерлингов (около 2 евро) за ночь.

Об этом пишет Daily Mail.

26-летний Начо, бывший учитель, признался, что «просто должен это сделать» из-за шокирующей стоимости. За две ночи он заплатил всего 3,50 фунтов стерлингов.

Реклама

Опасная лестница и предупреждение о провале

Первое впечатление от дома было далеко не радужным: возле жилья, похожего на хижину, стояли мешки с мусором, а в его комнату вела шаткая, «опасная» лестница.

После подъема «опасной» лестницы, Начо был удивлен. Он обнаружил, что его комната, хотя и была скромной, имела отдельное пространство, москитную сетку, вентилятор и даже «кучу ароматов».

Однако по комнате были развешены предупреждения о том, что на некоторые участки пола лучше не наступать, поскольку они могут провалиться через доски.

Путешественник также осмотрел простую «кухню на открытом воздухе» и импровизированный «спортзал» — стойку для приседаний рядом с коляской и одной гантелью.

Реклама

Самое дешевое жилье в мире. / © Скриншот

Реакция и контраст с Европой

Начо поделилось видео своего эксперимента в Instagram (@nachobarrueco_), где оно быстро собрало сотни комментариев.

Многие подписчики были поражены ценой. К примеру, местные жители Мадрида, откуда родом Начо, заметили, что в их городе за ночь берут до 170-200 евро.

Некоторые комментаторы высоко оценили заботу хозяина о госте, отметив, что он даже распечатал и заламинировал имя Начо — такого не делают даже в лучших гостиницах!

Напомним, мужчине по наследству досталась квартира-свалка, где доживал свои последние дни незрячий дедушка. Жилье было в ужасном состоянии, поэтому мужчине, которого зовут Александр, пришлось потратить много сил, чтобы вынести мусор и начать ремонт.

Реклама

Также женщина нашла скрытую стену в своем доме — когда она заглянула за панель, перед ней предстал яркий старинный мурал.