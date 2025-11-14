- Дата публикации
Путешественник-автостопщик назвал лучшую страну со всех, где он побывал
Мужчина рассказал, где он встретил самых приветливых людей.
26-летний путешественник из Нидерландов Тимо де Йонг, сейчас автостопом пересекающий путь от Южной Кореи до Южной Африки, поделился страной, ставшей его абсолютным фаворитом. И эта любовь — не из-за пейзажей или еды, а благодаря «невероятным людям», которых он встретил.
Об этом он поделился Unilad.
Тимо – опытный автостопщик. Ранее он уже проходил маршрут из Великобритании в Южную Африку, и теперь снова испытывает пределы возможного. На момент интервью он находился в Кандагаре, Афганистане — примерно на 185 дне своего нового путешествия.
По словам путешественника, Афганистан – это уникальный опыт, но не для новичков.
"Я бы не советовал всем ехать в Афганистан, если вы не знаете, что делаете", - объяснил Тимо. "Я бы никому не советовал отправляться в свою первую заграничную поездку именно сюда, потому что здесь достаточно напряженная обстановка. Но если вы знаете, что делаете, то это здорово, и люди там замечательные".
Он подчеркнул, что самое сильное впечатление производят местные жители: "Вы можете просто идти по улице, и кто-то скажет: "Привет, приятно познакомиться. Хочешь зайти ко мне на чай или поесть?".
Несмотря на теплые воспоминания об Афганистане, абсолютной фавориткой путешественника стала Япония. Там он пережил самый яркий период путешествий.
"В Японии я решил путешествовать повсюду автостопом. Я провел пять недель, пересекая страну, занимаясь каучсерфингом и спя в палатке. Это было ошеломляюще. Лучшие пять недель в моей жизни", – рассказал Тимо. "После этого я почти всегда путешествую автостопом".
Его ошеломила японская доброжелательность: "Люди были невероятно дружелюбны. И тогда я понял: дело не только в Японии — это открыло мне глаза на то, сколько хороших людей в мире".
Де Йонг убежден: автостоп – лучший способ увидеть другую сторону страны.
"Вы попадаете в случайные маленькие городки, где почти нет туристов. А если едете в популярные регионы Юго-Восточной Азии или Австралии, просто передвигаетесь между туристическими центрами, где иностранцев уже тошнит от иностранцев", — говорит он. "Но стоит съехать с маршрута – и люди искренне интересуются, что ты там делаешь".
Одной из причин, почему он влюбился в Японию, стала встреча с пожилым мужчиной, который остановился, чтобы подвезти его.
"Через две минуты после того, как я начал автостопить, остановился мужчина лет 70-ти. Он жестом пригласил меня сесть, и я сел", — вспоминает Тимо. "Я не знал, куда он едет. Мы общались через Google Translate, но он не отвечал, потому что был за рулем".
Лишь когда они доехали до пункта назначения, путешественник понял, что произошло.
"Оказалось, что он был в пяти минутах от дома, когда увидел меня. Но он хотел помочь, поэтому ехал два часа в мою сторону, а потом два часа назад – только потому, что хотел быть хорошим", – рассказал де Йонг.
