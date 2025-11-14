Путешественник-автостопщик назвал лучшую страну со всех, где он побывал

Реклама

26-летний путешественник из Нидерландов Тимо де Йонг, сейчас автостопом пересекающий путь от Южной Кореи до Южной Африки, поделился страной, ставшей его абсолютным фаворитом. И эта любовь — не из-за пейзажей или еды, а благодаря «невероятным людям», которых он встретил.

Об этом он поделился Unilad.

Тимо – опытный автостопщик. Ранее он уже проходил маршрут из Великобритании в Южную Африку, и теперь снова испытывает пределы возможного. На момент интервью он находился в Кандагаре, Афганистане — примерно на 185 дне своего нового путешествия.

Реклама

По словам путешественника, Афганистан – это уникальный опыт, но не для новичков.

"Я бы не советовал всем ехать в Афганистан, если вы не знаете, что делаете", - объяснил Тимо. "Я бы никому не советовал отправляться в свою первую заграничную поездку именно сюда, потому что здесь достаточно напряженная обстановка. Но если вы знаете, что делаете, то это здорово, и люди там замечательные".

Он подчеркнул, что самое сильное впечатление производят местные жители: "Вы можете просто идти по улице, и кто-то скажет: "Привет, приятно познакомиться. Хочешь зайти ко мне на чай или поесть?".

Тимо де Йонг / © Unilad

Несмотря на теплые воспоминания об Афганистане, абсолютной фавориткой путешественника стала Япония. Там он пережил самый яркий период путешествий.

Реклама

"В Японии я решил путешествовать повсюду автостопом. Я провел пять недель, пересекая страну, занимаясь каучсерфингом и спя в палатке. Это было ошеломляюще. Лучшие пять недель в моей жизни", – рассказал Тимо. "После этого я почти всегда путешествую автостопом".

Его ошеломила японская доброжелательность: "Люди были невероятно дружелюбны. И тогда я понял: дело не только в Японии — это открыло мне глаза на то, сколько хороших людей в мире".

Тимо де Йонг / © Unilad

Де Йонг убежден: автостоп – лучший способ увидеть другую сторону страны.

"Вы попадаете в случайные маленькие городки, где почти нет туристов. А если едете в популярные регионы Юго-Восточной Азии или Австралии, просто передвигаетесь между туристическими центрами, где иностранцев уже тошнит от иностранцев", — говорит он. "Но стоит съехать с маршрута – и люди искренне интересуются, что ты там делаешь".

Реклама

Одной из причин, почему он влюбился в Японию, стала встреча с пожилым мужчиной, который остановился, чтобы подвезти его.

"Через две минуты после того, как я начал автостопить, остановился мужчина лет 70-ти. Он жестом пригласил меня сесть, и я сел", — вспоминает Тимо. "Я не знал, куда он едет. Мы общались через Google Translate, но он не отвечал, потому что был за рулем".

Тимо де Йонг / © Unilad

Лишь когда они доехали до пункта назначения, путешественник понял, что произошло.

"Оказалось, что он был в пяти минутах от дома, когда увидел меня. Но он хотел помочь, поэтому ехал два часа в мою сторону, а потом два часа назад – только потому, что хотел быть хорошим", – рассказал де Йонг.

Реклама

Напомним, украинец рассказал, сколько потратил в Буковеле за три дня.