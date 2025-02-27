Путешественник побывал во всех 197 странах мира и назвал пятерку худших

Путешественник Дрю Бински, посетивший все страны мира и ранее рассказавший, какой город считает худшим, назвал пятерку стран, которые ему меньше всего понравились.

Ютубер собрал 5,14 миллиона подписчиков и более миллиарда просмотров своих видео о путешествиях.

В одном из роликов мужчина рассказал о пяти худших местах планеты.

Джибути

Первой страной, которую опытный путешественник назвал такой, которую он не любит посещать, была Джибути в Восточной Африке.

Страна площадью 23 200 км² граничит с Сомали, Эфиопией, Эритреей и омывается Красным морем.

Жемчужина Таджурского залива может похвастаться самым маленьким населением в континентальной Африке, и Бински посетил ее в 2018 году.

Он утверждал, что у него возникли проблемы с деньгами по прибытии в один из аэропортов Джибути, и что во время прогулок по улицам "ничего не происходило".

Несмотря на значительное присутствие военных, ютубер утверждал, что во время путешествия по стране он чувствовал себя "опасно", и жаловался на ее "несносную дороговизну".

"Это было просто тяжелое для меня место, чтобы понять сложную культуру", — сетовал он.

Чад

Следующим в списке стран был Чад, расположенный в Центральной Африке.

Находясь в стране, не имеющей выхода к морю, Бински отстал от своего "друга", когда ехал на мотоциклетном такси. Он попал в полицейскую погоню из-за угона мотоцикла, а позже был вовлечен в драку после того, как сфотографировал ребенка.

"Обычно я получаю разрешение от родителей. Я не видел родителей рядом, и это превратилось в огромную проблему и драку. Парень угрожал достать нож", — вспомнил он.

Дрю сказал, что готов дать Чаду еще один шанс, ссылаясь на свой интерес к фестивалю "Геревол" – недельному празднованию ухаживания на севере страны.

Гвинея

Еще одна африканская страна, в которой Бински провел не лучшее время – Гвинейская Республика.

Расположенная на побережье Атлантического океана, Гвинея – бывшая Французская Гвинея – в основном зависит от сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, а ее население составляет около 14 миллионов.

Описывая экскурсию 2019 года как "тяжелую", Бински объяснил, что он побывал там во время переворотов и видел полицию со щитами, которая штурмовала улицы.

"Мы думали, что на нас нападают", – утверждает ютубер. "Даже снимая на телефон, я нервничал".

Он также пожаловался, что в Гвинее не было так много, что можно было бы сделать, кроме как пытаться оставаться в безопасности.

Бруней

Единственной азиатской страной, попавшей в список самых нелюбимых стран блогера, стал Бруней, расположенный на северном побережье острова Борнео.

Несмотря на то, что он отметил, что страна неожиданных сокровищ является "интересным" местом, ютубер объяснил, что он нашел это место "неприветливым" и что его якобы "выгнали" из Золотой мечети.

Он вспомнил: "Какой-то парень был там и кричал на меня, чтобы я уходил. Очень, очень агрессивно, и по сей день я не знаю, что я сделал не так. Я не знаю, почему они могли быть такими грубыми со мной, когда я хотел посетить их святое место".

Несмотря на свой негативный опыт, Бински все же рекомендует другим путешественникам посетить Национальный парк Улу Тембуронг, охватывающий 50 000 гектаров девственных тропических лесов.

Среди развлечений – прогулка на длинной лодке вверх по течению, посещение водопада и участие в увлекательной прогулочной тропе Белалонг Канопи.

Гайана

Пятая и последняя страна, которую Бински не рекомендовал бы посещать друзьям – Гайана.

Страна граничит с Бразилией, Венесуэлой и Суринамом и считается вторым наименее населенным суверенным государством на континенте и одной из наименее густонаселенных стран на Земле.

Кроме того, в Гайане расположена часть тропических лесов Амазонии, она является домом для девяти коренных племен и единственной континентальной южноамериканской страной, в которой официальным языком является английский.

Бински заметил, что чувствовал себя "очень опасно" в столице Гайаны, Джорджтауне, говоря, что владелец его хостела запретил ему выходить на улицу после 19:00.

Напомним, женщина купила дом на круизном лайнере, где люди голосуют, куда плыть дальше. Стало известно, сколько она заплатила.

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