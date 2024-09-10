Путешественник посетил каждую страну мира: в России должен был доказать, что не шпион (фото)

Опытный путешественник Инди Нельсон (США) побывал в каждой стране мира, а в некоторых из них – несколько раз, например, в Северной Корее.

Он проложил свой путь через многочисленные зоны, охваченные войной, и четырежды был задержан по подозрению в шпионаже (в Иране, Ливии, Папуа-Новой Гвинее и России).

Но все это того стоило, ведь теперь он является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса: наибольшее количество авиалиний, на которых он летал. Об этом говорится на официальном сайте.

Инди летал 170 уникальными авиалиниями, большинство из них во время 18-месячного кругосветного путешествия, которое он начал в 2017 году в возрасте 22 лет. Предыдущий рекорд составил 156, которого достиг японец по имени Рюдзи Фурушо с 1996 по 2014 год.

Инди не намеревался побить этот рекорд, заметив его только по возвращении домой в Америку. Впервые идея посетить все страны мира появилась у него во время нетипичной поездки на весенние каникулы в Северную Корею, которую он описывает как "классную страну". После окончания колледжа он взял ссуду в размере 80 000 долларов и отправился в кругосветное путешествие.

Инди в Намибии / Фото: Guinness World Records

На его пути было много интересного: однажды он был в туристическом месте, а другой – оказался в зоне активных боевых действий. Инди пытался максимально избегать конфликтных зон, тщательно планируя свой маршрут в обход, но в Африке ему было сложнее из-за нестабильной ситуации в некоторых регионах.

Например, за день до того, как он отправился в Центральноафриканскую Республику, там были убиты 24 сотрудника ООН, что привело к тому, что 12 000 французских военных были направлены в столицу.

"Такое случается за 24, 48 часов", — говорит Инди. "Такое невозможно спланировать".

Инди Нельсон / Фото: Guinness World Records

Учитывая четыре раза, когда его задерживали, Инди допрашивали в общей сложности 24 часа. "Я несколько раз боялся за свою жизнь", – вспомнил он. "Было точно несколько раз, когда я не думал, что смогу выбраться из этой страны. На четвертый раз это уже походило на "ничего страшного".

Инди Нельсон в КНДР / Фото: Guinness World Records

Наименее любимой страной Инди были Коморские острова, небольшая группа островов у юго-восточного побережья Африки, где он сталкивался с "не слишком приветливыми" людьми.

С другой стороны, его любимая страна была Камбоджа, где он наслаждался культурой и "чрезвычайно дружелюбными" местными жителями.

Инди Нельсон в Камбодже / Фото: Guinness World Records

Что касается авиакомпаний, то любимые – Emirates и Qatar Airways, хотя он признал, что "любая авиакомпания на Ближнем Востоке превосходна".

К счастью, у него не было плохого опыта ни с одной авиакомпанией – из примерно 500 рейсов, которые он совершил, только два были отменены, и они привели к тому, что Инди наслаждался бесплатным проживанием в отеле в ожидании следующего рейса.

Он принял правило бронировать утренние рейсы, которые реже отменяют или задерживают.

Куба / Фото: Guinness World Records

Рекордсмен также никогда не сталкивался с какими-либо неприятностями на борту. Он рассказал, что его стратегия борьбы с турбулентностью состоит в том, чтобы "думать о ней как о поездке на американских горках".

Он объяснил: "Я маленький, 161 см. Я сворачиваюсь в маленький кокон и закидываю ноги на спинку сиденья перед собой, если там никого нет. Я закрываю глаза и не чувствую никакой головной боли".

В прошлом году Инди добавил в свой список еще восемь уникальных авиакомпаний, но сейчас он отложил все предстоящие путешествия, чтобы сосредоточиться на своем телекоммуникационном стартапе, который предоставляет мобильную связь общинам, не получающим достаточное обслуживание. Инди, возможно, не начал бы это новое дело, если бы не перспективы, которые он открыл для себя во время своих путешествий по миру.

Его совет для других таков: "Просто сделайте это. Делайте это, когда вы молоды. Выйдите из зоны комфорта – поезжайте на три месяца в Индию, Камбоджу или Центральную Азию. Это меняет ваш фундамент, меняет то, кем вы являетесь, меняет ваш взгляд на мир".

Напомним, турист пробрался на остров смерти, который запрещено посещать людям. Бразильский остров закрыт для посетителей, поскольку там проживают 4 000 самых смертоносных змей в мире.

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