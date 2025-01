Путешественник посетил все страны планеты и назвал худший город (фото)

Путешественник, посетивший все страны на планете, рассказал, какой город он считает самым худшим в мире.

Об этом пишет LADbible.

Дрю Бински считает, что его послужной список путешествий делает его более чем квалифицированным для того, чтобы составить рейтинг стран после того, как он осмотрел все 197 из них.

Он начал свою миссию – совершить кругосветку после того, как в 2015 году покинул свою преподавательскую работу и посвятил себя постоянным перелетам от одного места к другому. Также Дрю создал очень популярный канал на YouTube, чтобы документировать свой опыт.

По дороге он столкнулся с каннибалами на острове Папуа, прошел "самым узким в мире городом" в Китае и купил пиво и полноценный обед всего за 150 грн в Узбекистане, среди других диких приключений.

Но ни одно из этих мест не шокировало его так сильно, как визит в Конакри, столицу и самый большой город Гвинеи. Он считает это место "одним из худших", где ему приходилось бывать "на сегодняшний день".

Путешественников, отправляющихся в Гвинею, предупреждали, что люди должны "проявлять повышенную осторожность из-за преступности, гражданских беспорядков и неадекватной инфраструктуры здравоохранения". Также туристам рекомендовали опасаться карманных краж, краж кошельков, ценностей из автомобилей, нападений и квартирных краж – особенно в местах массового скопления людей.

В видео под названием I Ranked The Top 20 Best & Worst Cities on Earth создатель контента, который может похвастаться пятью миллионами подписчиков, пояснил, что первые десять минут после прибытия в портовый город были уже хаотичными.

"Нас уже остановили двое полицейских", — сказал он на камеру, а его друг добавил: "Весь город сошел с ума!".

Исследователь из Техаса, США, продолжил: "Когда я приехал туда, произошел переворот... на улицах выстроились полицейские с большими щитами и бронежилетами, словно вот-вот должна была начаться война. Мы сели в машину и поехали, наконец, доехали до следующего блокпоста ".

Путешественник назвал самый ужасный город планеты / Фото: YouTube/Drew Binsky

Затем Дрю объяснил, что чиновник "сдал их", не предоставляя особого контекста, а затем добавил: "Теперь водитель, бедный Марлин, имеет дело со всем этим дерьмом. Он ведет с ними переговоры".

Пользователь YouTube рассказал, что их водителю пришлось выложить 20 долларов "взятки", чтобы ему разрешили продлить поездку в машине.

"Это, безусловно, одно из моих нелюбимых мест в мире", — продолжает Дрю, прежде чем перечислить другие проблемы, возникшие у него во время поездки в Конакри.

"Весь город вонял мусором. Везде были канализационные стоки, а я имею высокую толерантность к грязным местам, и я многое видел в мире... но Конакри было заметно худшим. Люди там были не очень приветливы. На самом деле, я пытался сесть в ресторане, а потом какой-то чувак выгнал меня по причинам, которых я не знаю".

Из всех 197 стран, где ему пришлось побывать, Дрю сказал, что Конакри показался ему "одним из самых опасных".

Путешественник назвал самый ужасный город планеты / Фото: YouTube/Drew Binsky

Но не все было так плохо – он наслаждался "приятным" визитом в популярную мечеть в этом районе.

"Кроме этого я не нашел ничего интересного в столице Гвинеи", — добавил Дрю. "И, пожалуй, это место, которое я больше никогда не посещу".

По словам ютубера, город Нджамена в Чаде и Дели, Индия также заняли последние места в его списке.

С другой стороны он отметил, что столица Чехии Прага, туристический центр Таиланда Бангкок и южнокорейский Сеул вошли в тройку лидеров.

Напомним, на живописный остров ищут работника с зарплатой в $31000. Известно, каковы обязанности на "работе мечты".

Читайте также: