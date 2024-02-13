"Путешественник во времени" заявил, что вернулся с 2671 года, и предупредил о ближайших катастрофах

Самопровозглашенный "путешественник во времени" утверждает, что вернулся с 2671 года, чтобы предупредить человечество о грядущих катастрофах, в частности ту, которая якобы произойдет уже через несколько дней.

Эно Аларик, который также известен как @radianttimetraveller в TikTok, собрал более 826 000 подписчиков, рассказывая о надвигающихся катастрофах, которые должны повлиять на мир.

Пользователь социальной сети ранее уже предупреждал о столкновении планет-близнецов с Землей, пришельцев и даже начале Третьей мировой войны. И на этот раз он сообщил о дальнейших странных, а иногда и ужасных событиях, которые, по его утверждениям, произойдут, в частности, землетрясение и "Ящик Пандоры", который перенесет людей в другую вселенную.

Эно утверждает, что перед этим произойдет разрушительное торнадо, первое самое страшное в истории, которое обрушится на Хьюстон в Техасе.

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Он начал свое обращение со слов: "Внимание, да, я настоящий путешественник во времени, это важные события, которые пройдут до конца 2024 года". А затем он переходит к событиям: "Часть 1. 17 февраля: Происходит первый в истории торнадо f6, обрушивающийся на Хьюстон, Техас. Он уничтожает почти весь город, делая его самым страшным торнадо в истории человечества. 28 марта: Найден древний артефакт, при прикосновении к которому он отправляет вас в другую вселенную. Это называется "Ящик Пандоры", вселенная может быть очень похожей или совершенно разной, как люди в форме дорито. 2 апреля: Землетрясение магнитудой 9,8, которое получило название "Великий Джон", произошло на разломе Сан-Андреас, вскоре на побережье Калифорнии обрушилось цунами высотой 230 метров, многие крупные города лежат в руинах, в том числе Сан-Франциско. 15 мая: на Землю приземляется инопланетянин, известный как "Чемпион". Он здесь, чтобы перевезти 10 000 человек на другую обитаемую планету. Он был здесь однажды и вернулся, чтобы попытаться спасти нас от "47", которые будут избраны случайным образом".

Его прогнозы стали вирусными: их прокомментировали более 39 тысяч человек. Многие ссылались на его предупреждение о том, что ураган обрушится на Хьюстон: "Я живу в Хьюстоне и не одобряю это послание", "Я не думаю, что вы имеете представление о том, насколько действительно большой Хьюстон" .

Также в комментариях собралось немало скептиков: "Пожалуйста, снимите на видео все ваши предсказания, которые сбылись", "Они делятся лишь плохими прогнозами. Почему бы не поделиться позитивом?", "Почему ни один путешественник во времени не может поделиться выигрышными номерами лотереи?".

Напомним, экс-военный заявил, что прожил 92 дня на корабле инопланетян, пока на Земле прошло 18 минут. Алекс Коллиер выступает с рассказом о своем путешествии по многим странам мира.

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