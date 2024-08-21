Путешественник выпал из круизного лайнера и 20 часов провел в кишащем акулами море: как он выжил

Мужчина чудом выжил, проведя 20 часов в кишащей акулами воде после падения с борта огромного круизного лайнера.

Об этом сообщает Daily Star.

Находясь на круизном лайнере, Джеймс Майкл Граймс прошел путь от игры на воздушной гитаре до неожиданного падения в ледяную воду, не имея ни малейшего представления о том, как он там оказался. 28-летний мужчина, утверждающий, что не был пьян, невероятным образом выжил после 20 часов дрейфа среди опасных течений Мексиканского залива с акулами.

Его нашли полностью обнаженным и на грани жизни и смерти. В то время как его семья считала, что он крепко спит в своей каюте, Джеймс вел жестокую борьбу за выживание, отбиваясь от морских хищников и питаясь плавающими бамбуковыми палочками. Он считался пропавшим без вести в течение 12 часов после того, как упал в океан с лайнера Carnival Valor, следовавшего с Нового Орлеана в Мексику.

Рассказывая о своих испытаниях телеканалу ABC7 вскоре после своего удивительного спасения в прошлом году, он сказал: "Мы просто тусовались, хорошо проводили время, слушали живую музыку, вот и все".

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Он признал, что хотя он пил в течение дня и даже получил бесплатный напиток в качестве приза за свое "соло на воздушной гитаре", он был уверен, что не был пьян. Последнее, что он помнит, это то, как рассказывал своей сестре о походе в туалет перед тем, как загадочно исчезнуть. После этого он ничего не помнит о падении с корабля. "Когда я пришел в себя, то был в воде, а суда не было видно", — описал он. "Я не могу плыть сам, даже если стараюсь, поэтому Господь был со мной, когда я был там, потому что что-то держало меня все время, пока я был без сознания. Мой худший страх – утонуть, и это было то, с чем я не хотел столкнуться. Я хотел увидеть свою семью. Я никогда не мог смириться с тем, что это конец моей жизни. Первое, что я сказал спасателю, было: "На мне нет одежды, потому что я разделся догола", а он ответил: "Ничего страшного". Я просто подумал: "Спасибо. Вы как ангел-хранитель, спустившийся ко мне".

Джеймс с Алабамы, США, бросил вызов смерти, выдержав 20 часов в воде после того, как сказал себе: "Господь со мной".

Его стремление снова увидеть своих близких толкнуло его на грань выносливости и даже больше. Избегая поражения, он нацелился на дальний танкер, направив "каждую каплю силы", чтобы достичь его. Драматическое спасение произошло, когда вертолет забрал его в безопасное место, после чего он сердечно обменялся мыслями со своим спасителем и заверил, что его обнаженность – это самая маленькая из проблем.

Вспоминая об этом испытании, Джеймс выразил благодарность за то, что его жизнь была сохранена, размышляя над пророческими словами из записки на печенье с предсказаниями, которую он позже нашел: "Жизнь – это пляж, наслаждайся волнами", что подчеркивало его триумфальную борьбу с судьбой. Когда его спросили, оттолкнул ли этот инцидент его от круиза, он ответил: "Я, безусловно, открыт для путешествий. Я был бы рад поехать в другой круиз".

Напомним, мужчина, застрявший в море на 438 дней, рассказал, чем занимался и о "лучшем сексе в мире". О трагическом происшествии написали книгу.

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