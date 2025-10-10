Путешественница из Испании посетила 100 стран и нашла лучшее место на Земле

Французская Полинезия / © Getty Images

52-летняя путешественница из Испании Марта Луиза Гарсия посвятила большую часть жизни путешествиям, посетив 100 стран мира — от Намибии до крупных европейских столиц. Однако она призналась, среди всех этих мест есть только одно, куда хочется возвращаться.

Об этом пишет Daily Express.

Марта увлеклась путешествиями еще в детстве, когда ее старший брат получил в подарок Атлас мира. Изображения далеких стран так сильно впечатлили девочку, что она начала запоем смотреть туристические телешоу.

С тех пор она объездила мир, но призналась: среди всех увиденных чудес у нее есть одно, самое любимое место.

Любимая страна Марты

Во время разговора с журналистами, Марта призналась, что увлекается райскими пляжами, в частности Мальдивами и Бора-Бора во Французской Полинезии.

"Для меня Французская Полинезия — это путешествие мечты. Это своеобразное заморское сообщество Франции, которое состоит из таких островов, как Таити, Бора-Бора и Муреа», — рассказала Марта.

По словам женщины, типичный авиабилет на райский остров Бора-Бора, находящийся примерно в 9 500 милях (примерно 15,288 тысячи км) в южной части Тихого океана, может стоить от 2 200 фунтов стерлингов (примерно 12,1615 тысячи гривен) с человека.

Бора-Бора / © Getty Images

«Но те, кому посчастливилось его посетить (остров Бора-Бора - Ред.), говорят, что это стоит каждой копейки, с чистыми бирюзовыми лагунами для исследования, прекрасными пейзажами и бунгало над водой, похожими на Мальдивы», — добавила Марта.

Уголки мира, где Марта бывала чаще всего

Также Марта рассказала, что ей понравилась не только Французская Полинезия. По словам опытной путешественницы, Франция и Италия возглавляют список стран, которые она посещала чаще всего.

Как призналась женщина, это потому, что эти страны расположены близко к ее стране, а билеты на самолет очень дешевые.

«Я была во Франции за 10 фунтов стерлингов туда и обратно», — добавила опытная путешественница.

Марта посетила множество уголков мира, но в ее списке путешествий еще есть пункты, которые ждут своей очереди.

«Сегодня из всех чудес света мне остался только город Мачу-Пикчу. Я не была в Перу, и боюсь горной болезни», — поделилась женщина.

