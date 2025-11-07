Путешественница посетила более 50 городов Европы и назвала 5 скрытых "жемчужин" (фото)

Путешественница из Нью-Йорка Даша Кофман

Путешественница из Нью-Йорка Даша Кофман посетила более 50 европейских городов. Она признается, что Лондон и Париж оставили незабываемые впечатления, однако убеждена — Европа полна менее известных, но не менее очаровательных мест, которые достойны внимания. В своей путевой подборке Даша делится пятью городами, которые запомнились ей больше всего.

Об этом сообщает Business Insider.

Бат, Англия — классика римской архитектуры рядом с Лондоном

Даша рассказывает, что Бат — это настоящая историческая жемчужина, расположенная всего в 90 минутах езды на поезде от Лондона. Как подсказывает название, город известен своими римскими банями, возведенными еще в 70 году нашей эры. Они считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся римских руин в мире.

Путешественница была поражена гармоничной архитектурой эпохи Георгиев, особенно ансамблем Royal Crescent — полукруглым рядом из 30-ти домов. Ее также очаровал The Circus — площадь, сформированная круговыми домами, создающими атмосферу уникальной элегантности.

По мнению Даши, Бат — идеальный город для однодневной поездки из Лондона, который сочетает историю, красоту и спокойствие.

Бат, Англия / © Getty Images

Мостар, Босния и Герцеговина — город, не похожий ни на что другое

Мостар, по словам Кофман, стал для нее настоящим открытием. Его знаменитый Старый мост, построенный в XVI веке, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Особый шарм городу придает сохранившийся османский квартал с узкими мощеными улочками. Во время своего визита Даша наслаждалась ароматным боснийским кофе, живописными пейзажами и национальными блюдами — в частности чевапи, которые стали ее кулинарным фаворитом.

Мостар, Босния и Герцеговина / © Getty Images

Брюгге, Бельгия — идеальное место для романтического путешествия

Даша описывает Брюгге как спокойный и сказочный город, до которого легко добраться из Парижа или Брюсселя. Прогулка по его средневековым улочкам напоминает путешествие во времени.

Самым ярким моментом для нее стала прогулка на лодке по каналу через парк Минневатер, известный как Озеро любви. Путешественница советует Брюгге парам, которые ищут романтики, вкусного бельгийского шоколада и хорошего пива.

Брюгге, Бельгия / © Getty Images

Гейдельберг, Германия — сочетание прошлого и современности

Гейдельберг, по словам Кофман, поражает с первых шагов. Здесь величественный старинный замок гармонично сосуществует со старейшим университетом Германии.

Даша особенно запомнила Philosophenweg — «Дорогу философов», по которой когда-то прогуливались профессора в поисках вдохновения. Осенью эта тропа, по ее словам, выглядит по-настоящему волшебно.

Путешественница отмечает, что в Гейдельберге много уютных ресторанов и стильных баров, а сам город умело сохраняет свой исторический дух, не теряя современного ритма жизни.

Хайдельберг, Германия / © Getty Images

Андорра-ла-Велья — скрытое сокровище в Пиренеях

Столица Андорры, расположенная между Францией и Испанией, стала для Даши еще одним приятным открытием. Она обращает внимание, что местная кухня сочетает лучшее из гастрономических традиций соседних стран. Особенно советует посетить борды — бывшие сельские дома, которые сейчас превращены в атмосферные рестораны, где подают настоящие андоррские блюда.

Несмотря на то, что из Барселоны сюда легко добраться за один день, Кофман считает, что Андорра-ла-Велья заслуживает более длительного отдыха, чтобы полностью ощутить ее горный покой и очарование.

Андорра-ла-Велья / © Getty Images

К слову, 52-летняя путешественница из Испании Марта Луиза Гарсия, которая посетила 100 стран, назвала свое самое любимое место, куда хочется возвращаться — это Французская Полинезия. Туристка в восторге от райских пляжей Бора-Бора, Таити и Муреа, описывая их как «путешествие мечты», которое стоит высокой стоимости билетов.