Путешествие к Канарским островам обернулось трагедией: погибли более 80 человек, среди них младенец

Лодка неделями дрейфовала возле Канарских островов: более 80 погибших / © visualhunt.com/lejla77

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Более 80 человек, среди которых был ребенок, погибли при попытке добраться из Гамбии до Канарских островов. Небольшая лодка с мигрантами провела в море несколько недель, прежде чем ее обнаружили к югу от испанского архипелага.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Судно нашли дрейфующим в море ранним утром в четверг. Спасатели обнаружили на борту 45 человек, которым удалось выжить, а также тела пятерых погибших.

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По данным испанской Гражданской гвардии, надписи на корпусе лодки совпадают с отметками судна, отправившегося из Гамбии. Как сообщает неправительственная организация Caminando Fronteras, тогда на борту находились 128 человек, в том числе младенец.

Таким образом, судьба более 80 пассажиров, отправившихся в плавание, оказалась трагической.

Выживших доставили в порт Аргинегин на юго-западном побережье острова Гран-Канария. Они рассказали представителям Красного Креста, что отправились на Канарские острова в лодке, где находились более ста человек.

Напомним, любимое место для спокойного плавания стало для американки местом жуткого нападения. Агрессивная выдра преследовала женщину в воде, а после спасения пришлось наложить 38 швов.

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