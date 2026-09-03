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Путешествие к Канарским островам обернулось трагедией: погибли более 80 человек, среди них младенец
Небольшая лодка со 128 людьми неделями дрейфовала в море по дороге к Канарским островам. Когда судно наконец-то нашли, спасти удалось только 45 пассажиров.
Более 80 человек, среди которых был ребенок, погибли при попытке добраться из Гамбии до Канарских островов. Небольшая лодка с мигрантами провела в море несколько недель, прежде чем ее обнаружили к югу от испанского архипелага.
Об этом сообщило издание Mirror.
Судно нашли дрейфующим в море ранним утром в четверг. Спасатели обнаружили на борту 45 человек, которым удалось выжить, а также тела пятерых погибших.
По данным испанской Гражданской гвардии, надписи на корпусе лодки совпадают с отметками судна, отправившегося из Гамбии. Как сообщает неправительственная организация Caminando Fronteras, тогда на борту находились 128 человек, в том числе младенец.
Таким образом, судьба более 80 пассажиров, отправившихся в плавание, оказалась трагической.
Выживших доставили в порт Аргинегин на юго-западном побережье острова Гран-Канария. Они рассказали представителям Красного Креста, что отправились на Канарские острова в лодке, где находились более ста человек.
Напомним, любимое место для спокойного плавания стало для американки местом жуткого нападения. Агрессивная выдра преследовала женщину в воде, а после спасения пришлось наложить 38 швов.