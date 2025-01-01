Путешествие во времени: пассажиры самолета вылетели в 2025 году, а приземлились в 2024-м (фото)

Пассажиры одного транстихоокеанского рейса вылетели в 2025 году, а приземлились в 2024-м, благодаря маршруту, пересекающему девять часовых поясов и международную линию смены дат.

Об этом пишет New York Post.

Рейс 880 авиакомпании Cathay Pacific вылетел из Гонконга через несколько минут после того, как в китайском городе раздался новый год 1 января 2025 года. Когда он достиг места назначения после почти 14 часов в небе, пассажиры самолета совершили путешествие в прошлое – приземлились в Лос-Анджелесе около 22:00 по тихоокеанскому времени во вторник, 31 декабря в 2024 году.

Рейс вернулся в 2024 год, когда пересек международную линию смены дат над Тихим океаном.

Полет рейса 880 авиакомпании Cathay Pacific / Фото: Flightaware

Рейс 880 – не единственный, путешествующий назад во времени, и известно, что пассажиры бронируют транстихоокеанские рейсы в восточном направлении в канун Нового года, чтобы дважды отпраздновать этот праздник.

Впрочем, есть путешественники, которые вообще пропустили Новый год. Рейс 27 авиакомпании Air New Zealand вылетел из Сан-Франциско во вторник вечером в канун Нового года, но после более чем 12 часов в небе по пути в Окленд самолет приземлится рано утром 2 января.

Напомним, невестка рассказала, как получила в подарок случайное голосовое сообщение, где семья мужа ее обсуждает. Аудио длилось семь минут.

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