Путешествие во времени возможно с помощью кольцевых лазеров — ученый

Бывший профессор физики Университета Коннектикута Рональд Маллет работает над вращающимися лазерами для путешествий во времени.

Об истории ученого пишет The Guardian.

Отмечается, что он разработал прототип лазерной петли, гипотетически позволяющей движение назад.

Маллетт говорит, что его концепция создания искусственной черной дыры, создающей гравитационное поле, может привести к созданию циклов времени, позволяя вернуться в прошлое. В частности, предстает в форме его кольцевого лазера.

Прототип, работающий с 2019 года, может создавать непрерывный вращающийся луч света. Маллетт отмечает, что «свет может создавать гравитацию, и если гравитация может влиять на время, то сам свет может влиять на время».

«Предположим, у вас сейчас перед вами чашка кофе – начните помешивать его ложкой. Это начало вертеться вокруг, верно? Вот что делает вращающаяся черная дыра. В теории Эйнштейна пространство и время связаны друг с другом. Поэтому его называют пространством-временем. Итак, поскольку черная дыра вращается, это фактически приведет к извращению времени», — говорит ученый.

Маллет создал свой макет времени. Он считает, что это может сработать. Но это еще не произошло, поскольку у прототипа нет бесконечной способности вернуться так далеко назад, как ему хотелось бы. В то же время он говорит, что погружение назад во времени может продолжаться только до момента создания петли.

«Предположим, что у нас уже было это устройство несколько лет назад, и теперь у нас есть лекарства, которые могут вылечить Covid», — говорит он. «Представьте себе, если бы мы могли точно предсказать, когда произойдут землетрясения или цунами. Итак, для меня я открыл дверь для такой возможности», — подытожил Маллет.

Напомним, в словацкой деревне Штитник во время реконструкции крыши церкви Святого Иуды Тадеаша нашли 188-летнюю "капсулу времени".

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