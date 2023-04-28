Путешествовала и делала пластические операции: дочь украла у больного отца 300 тысяч долларов

Когда жена ее отца умерла, американка получила доверенность на его финансы.

Женщина в Юте была арестована после обвинения в краже почти 300 000 долларов у своего больного отца и использовании этих денег для оплаты косметических операций и международных рейсов.

Об этом сообщает издание The Sacramento Bee.

54-летнюю женщину из Хайленда арестовали 25 апреля после того, как "служба защиты взрослых сообщила, что она якобы обманывала своего пожилого отца".

Когда жена ее отца умерла, она получила доверенность на его финансы. Женщина использовала средства своего отца для "путешествий, транзакций, пластических операций, гостиниц и снятия средств с банкоматов", что в сумме составляет 275 492,68 долларов США.

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Официальные лица сообщили, что ее отец, больной деменцией, получал 3000 долларов в месяц на социальное страхование, сообщает KSL. В отчете отмечено, что в январе 2021 года на банковском счету мужчины было 60 000 долларов. К апрелю 2021 года на счету осталось 32 055 долларов.

По данным KTVX, в мае и июне 2021 года со счета отца было списано 8000 долларов вместе с "несколькими транзакциями в банкоматах в Лас-Вегасе".

Позже, с июня по август 2021 года, по данным KUTV, со счета были сняты средства 375 раз - общей суммой более 54 000 долларов США. Другое снятие средств в размере 13 000 долларов было произведено в клинике пластической хирургии, сообщили чиновники.

Полиция города Саут-Джордан арестовала женщину в международном аэропорту Солт-Лейк по возвращении из поездки в Доминиканскую Республику, сообщает KSL.

Ее осудили по пяти пунктам международной финансовой эксплуатации уязвимого взрослого лица и пяти пунктам краж и мошенничества с коммуникациями. Хайленд находится примерно в 30 милях к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити.

Напомним, водитель, требовавший выплаты 22 000 фунтов стерлингов (более $27 000) из-за травмы спины после аварии, был разоблачен в обмане после того, как он опубликовал фотографии, на которых он висит вниз головой на тросе во время отпуска в Мексике.

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