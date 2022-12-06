"Путин, Арестович, генератор и воздушная тревога": Google назвал самые популярные запросы в Украине

В поисковике чаще всего интересовались Алексеем Арестовичем и Валерием Залужным.

Google опубликовал отчет, что чаще всего искали украинцы в 2022 году. Среди самых популярных запросов – это "карта Украины, Байрактар, Путин, Жириновский, Гостомель и "Холостяк 2022".

Об этом говорится в аналитическом отчете Google.

Чаще всего украинцы искали в Сети по таким ключевым словам: "Карта Украины", "Байрактар", "Путин", "Жириновский" и другие. Также популярными в Украине были запросы: что такое Swift, лендлиз, чрезвычайное положение, НАТО, военное положение.

В категории персона в Украине чаще всего искали информацию о советнике Офиса президента Алексее Арестовиче, Валерии Залужном, Виталии Киме, Викторе Медведчуке.

Что касается фильмов, то чаще всего украинцы "гуглили" "Человека-паука", "Дома пути нет" и "Дом драконов".

В разделе "Покупки" украинцы чаще всего интересовались солью, генераторами, маркой "русский корабль", свечами, павербанками, Starlink и йодит калия.

В 2022 году наибольший рост показали такие поисковые запросы, как: "Карта воздушных тревог", "Новости Украины", "ЄДопомога".

Напомним, российские боевики на территории оккупированной Донецкой и Луганской областей запретили использование Google. Причиной стала "травля россиян и распространение дезинформации".

Также из-за полномасштабного вторжения России в Украину Google AdSense останавливает монетизацию контента, использующего, отрицающего или оправдывающего войну.

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