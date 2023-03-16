"Путин будто ее отменил": СМИ заметили загадочное исчезновение 20-летней внебрачной дочери диктатора

20-летняя Луиза Розова, которую называют внебрачной дочерью Путина, загадочно исчезла после того, как диктатор начал войну с Украиной. Ранее Розова хвасталась роскошной жизнью в Европе и давала интервью.

Об этом пишет британское издание "Mirror".

Луиза Розова, которая в этом месяце будет праздновать свое 20-летие, когда-то была очень заметна в социальных сетях, но больше не пользуется своими аккаунтами.

Российский исследователь, наблюдавший за семьей диктатора, сказал: "Это выглядит так, будто Путин отменил ее. Ее модный бизнес, похоже, остановился, и она больше не выступает как ди-джей, как прежде, и не дает интервью для журналов. Ее жизнь, очевидно, сейчас очень ограничена".

Фото: скриншот с видео

Луиза – дочь бывшей любовницы Путина, которая является одной из самых богатых женщин России, Светланы Кривоногих. Ранее Луиза любила отдыхать в Париже, где ее видели в Лувре в 2021 году и имеет дом в Монако. Луиза перестала публиковать посты для своих 84 тысяч подписчиков, что вызвало подозрение, что Путин ее спрятал. Позже она закрыла свой аккаунт.

Ее также не было видно на фотографиях ее состоятельных друзей в социальных сетях, продолжающих путешествовать по миру, несмотря на войну.

Фото: Фото из социальных сетей

Ранее российское издание "Проект" в своем расследовании рассказало о еще одной вероятной любовнице Путина — Светлане Криворукой. Она работала обычной уборщицей, но потом внезапно разбогатела. По разным данным, это произошло после встречи с диктатором Путиным. В 2003 году у пары якобы родилась внебрачная дочь.

Напомним, в санкции Великобритании попала вероятная бывшая любовница Путина Светлана Кривоногих. По данным СМИ, у женщины с диктатором может быть общая дочь.

Читайте также: