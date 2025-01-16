Путин и Тунберг, Ким Чен Ын и Свифт: искусственный интеллект создал "худшие пары знаменитостей" — фото

Искусственный интеллект создал самые причудливые пары звезд и политиков.

Клип, опубликованный на Х, демонстрирует некоторые из самых странных пар знаменитостей, в том числе северокорейского лидера Ким Чен Ына и певицу Тейлор Свифт, активистку Грету Тунберг и российского президента Владимира Путина.

С другой стороны, все еще невероятны, но менее жуткие, пары Рианны и Джо Байдена, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и реперши Карди Би, а также Папы Франциска и Ким Кардашян.

Также ИИ решил, что для певца Гарри Стайлза идеальной парой станет бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

ИИ создал самые причудливые пары / Фото: скриншот с видео

ИИ создал самые причудливые пары / Фото: скриншот с видео

ИИ создал самые причудливые пары / Фото: скриншот с видео

В комментариях пользователи признались, что напуганы увиденным:

Это смешно и ужасно

Путин и Грета – это самое худшее, что я видел за последнее время. Отбеливатель для глаз!

Это проклятие

И вот так я достиг своего уровня "фууу" на сегодня

Что ж ты это сделал. Тебе удалось отвратить весь Интернет. Поздравляю

Хотя сейчас все это может казаться игрой, некоторые эксперты предупреждают о том, что искусственный интеллект может изменить человечество к худшему. Многие даже обратили внимание на то, насколько реалистичное видео.

Доктор Джеффри Хинтон, когнитивный психолог и компьютерный ученый, работавший в Google, недавно задумался о опасностях искусственного интеллекта. Выступая на BBC Radio 4, он сказал: "Понимаете, нам никогда раньше не приходилось иметь дело с чем-то умнее нас самих. А сколько вы знаете примеров, когда более разумной вещью руководила бы менее разумная? Таких примеров очень мало. Я не думал, что все будет так, как сейчас. Я думал, что в какой-то момент в будущем мы окажемся здесь. Потому что ситуация, в которой мы сейчас находимся, заключается в том, что большинство экспертов в этой области считают, что когда-нибудь, возможно, в течение следующих 20 лет, мы разработаем искусственный интеллект, который будет умнее людей. И это очень страшная мысль".

Напомним, к 2030 году ИИ способен вытеснить до половины работников крупных компаний. Ключевое влияние искусственного интеллекта, по всей вероятности, заключается не в замене человеческих навыков, а в их усилении.

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