Путин подарил руководителям стран СНГ девять колец: их сравнили с кольцами Саурона и назгулами

В соцсетях эта история вызвала бурную реакцию, ведь пользователи сразу вспомнили о романе Джона Толкиена "Властелин колец".

Президент России Владимир Путин в канун Нового года подарил участникам неформального саммита стран СНГ кольца.

На каждом перстне из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и поздравления "С Новым годом-2023".

Подарок получили:

сам Путин, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садир Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В соцсетях эта история вызвала бурную реакцию, ведь пользователи сразу вспомнили о романе Джона Толкиена "Властелин колец".

В СБУ напомнили Путину, что зло всегда терпит поражение.

В Сети иронически отметили, что Путина, наверное, кто-то познакомил с произведениями Толкина, что диктатор стал "косплеить" своего кумира Саурона.

Также в мемах уже сравнят президента Украины Владимира Зеленского с хоббитом Фродо, уничтожившим кольцо власти, что привело к гибели повелителя темных сил Саурона.

Контекст

По сюжету темный властитель Саурон, чтобы найти союзников, подарил "кольца власти" девяти владыкам людей, которые позже превратились в его верных слуг – назгулов.

Перстные власти усиливали могущество их владельцев. Однако вскоре владельцы начинали чувствовать себя изношенными и превращались в привидений. Один за другим они подверглись власти Саурона и Единого Кольца.

Это уже не первая аналогия событий войны с Россией с произведениями Толкина. Украинцы в соцсетях называют российских оккупантов орками. Орки в произведениях писателя – раса злых созданий, которые служат темному властителю Саурона и ненавидят людей. Беларусь и Лукашенко часто называют Изенгардом и Саруманом – колдуном, который изменил людям и эльфам, перейдя на сторону зла и открыв второй фронт, однако был разгромлен.