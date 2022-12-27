Путин подарил руководителям стран СНГ девять колец: их сравнили с кольцами Саурона и назгулами

В соцсетях эта история вызвала бурную реакцию, ведь пользователи сразу вспомнили о романе Джона Толкиена "Властелин колец".
Президент России Владимир Путин в канун Нового года подарил участникам неформального саммита стран СНГ кольца.
На каждом перстне из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и поздравления "С Новым годом-2023".
Подарок получили:
- сам Путин,
- самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко
- президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев,
- президент Кыргызстана Садир Жапаров,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев,
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В соцсетях эта история вызвала бурную реакцию, ведь пользователи сразу вспомнили о романе Джона Толкиена "Властелин колец".
В СБУ напомнили Путину, что зло всегда терпит поражение.
В Сети иронически отметили, что Путина, наверное, кто-то познакомил с произведениями Толкина, что диктатор стал "косплеить" своего кумира Саурона.
Также в мемах уже сравнят президента Украины Владимира Зеленского с хоббитом Фродо, уничтожившим кольцо власти, что привело к гибели повелителя темных сил Саурона.
Контекст
По сюжету темный властитель Саурон, чтобы найти союзников, подарил "кольца власти" девяти владыкам людей, которые позже превратились в его верных слуг – назгулов.
Перстные власти усиливали могущество их владельцев. Однако вскоре владельцы начинали чувствовать себя изношенными и превращались в привидений. Один за другим они подверглись власти Саурона и Единого Кольца.
Это уже не первая аналогия событий войны с Россией с произведениями Толкина. Украинцы в соцсетях называют российских оккупантов орками. Орки в произведениях писателя – раса злых созданий, которые служат темному властителю Саурона и ненавидят людей. Беларусь и Лукашенко часто называют Изенгардом и Саруманом – колдуном, который изменил людям и эльфам, перейдя на сторону зла и открыв второй фронт, однако был разгромлен.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не называть россиян орками – злыми существами из вселенной Толкина.
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