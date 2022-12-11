Путин упал с лестницы и теперь его ждет операция – британские СМИ

В Кремле сразу начали опровергать информацию.
Российский диктатор Владимир Путин на днях упал с лестницы, и теперь его ждет новая операция.
Об этом пишет британское издание Daily Star.
Издание сообщает, что российский диктатор упал с лестницы и повредил себе копчик. Теперь Путину предстоит оперативное вмешательство на толстий кишке.
Официальные лица в Кремле опровергли информацию одного из телеграмм-каналов о падении Путина, однако британское издание утверждает, что это произошло.
"Однако, как бы им ни хотелось скрыть правду, источники в Кремле утверждают, что с тех пор президент России испытывает определенный дискомфорт и неудобства. Поэтому вынужден обратиться за хирургической помощью", — пишут британские СМИ.
Журналисты отметили, что диктатор во время заседания Евразийского экономического союза в Бишкеке неловко двигался по лестнице. Также возле него заметили охранника с черным чемоданом. Британское СМИ отмечает, что Путин усилил меры безопасности из-за опасений покушения.
Болезни Путина
Ранее телеграмм-канал Generall SVR сообщал, что спускаясь по лестнице, Путин, споткнувшись, упал на пятую точку, после чего, завалившись на бок, сполз на несколько ступенек ниже. Инцидент произошел на глазах у сотрудников личной охраны президента, которые быстро среагировав, поспешили к Путину на помощь.
Также британское издание Express сообщало, что у российского диктатора обнаружили "букет" смертельных болезней. По разным данным, у него онкология, шизоаффективное расстройство, заболевание Паркинсона.
Читайте также:
- Путин пугает Запад тем, что после него Россия станет еще более опасной — экс-депутат Госдумы
- Зачем Путин заговорил о "затяжной войне" в Украине: объяснение политолога
- "До апреля Путина может не стать": Арестович объяснил отказ премьера Индии от встречи с диктатором