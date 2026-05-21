Пьянки, ругань и угрозы: шокированная иностранка описала отдых с россиянами в Египте

Турстку шокировали россияне во время отдыха в Египте / © pixabay.com

Россияне испортили иностранцам отдых в Египте. Туристка из Литвы шокировала историей о манерах граждан страны-агрессора, которые нарушили все границы пристойного поведения.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Отпуск в Египте превратился в несколько дней непрерывной фрустрации, когда в отеле появились россияне.

В начале мая Адрия вместе с парнем поехала на отдых в Египет. Как признается женщина, отель, в котором они остановились, был замечательным.

«Европейская еда, чистые номера и ухоженное окружение», — перечисляет она.

Однако туристку удивило то, что отель был почти пустой. Ситуация изменилась через несколько дней пребывания, когда в отель заселилось около 20 россиян. Их присутствие сказывалось на литовской паре «почти каждый день».

«Уже в первый день после обеда, когда мы с парнем сидели в баре, мы заметили русского туриста, который шатался по дороге к номеру», — вспоминает туристка.

«Когда он увидел другую пару, которая шла в сторону отеля, он их зацепил — что-то им говорил, угрожал жестами. Эти люди лишь пожали плечами и пошли дальше», — добавляет она.

Она отмечает, что россиянин был постоянно нетрезвым и скандалил с охранниками отеля, мешая отдыхать другим.

На следующий день пара из Литвы пошла в бар на пляже, чтобы заказать лимонад. Уже в 10 утра они встретили там российского туриста. Оказалось, что он только что заказал двойную порцию виски.

«Бармен пытался предложить ему коктейль — видимо, думал, что сможет приготовить более слабый напиток. Однако россиянин повернулся к нему и бросил: ваши коктейли здесь говняные», — рассказывает Адрия.

Туристы вспоминают, что россиянин с каждым днем все больше терял самоконтроль, а люди вокруг начали его избегать.

«Даже работники отеля, как только видели его издалека, обменивались взглядами», — отмечают они.

Жительница Литвы шокирована антисоциальным поведением россиян.

«Меня удивляет, как люди, приезжающие на отдых, могут так бесстыдно нарушать все границы приличия и культурных норм. Создается впечатление, будто только приземлившись в теплой стране, они решают, что могут вести себя как угодно — несмотря на то, сколько неудобств это доставляет другим», — заявила она.

