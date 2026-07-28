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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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145
Время на прочтение
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Пьяные солдаты угнали 15-тонный бронетранспортер и разгромили гражданские автомобили: фото

В Великобритании произошел инцидент с двумя военнослужащими, которые угнали бронетехнику и устроили погоню по улицам города.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Бронетранспортер

Бронетранспортер / © The Sun

В Великобритании нетрезвые солдаты угнали бронетранспортер и протаранили гражданские автомобили.

Об этом сообщает thesun.co.uk.

Инцидент произошёл в казармах Свинтон в Перхэм-Дауне, входящих в состав гарнизона Тидворт и являющихся базой 26-го инженерного полка. Двое нетрезвых военных угнали 15-тонную гусеничную машину Bulldog и устроили на ней погоню. Во время езды по улицам города они повредили несколько гражданских автомобилей. Ущерб оценивается в 100 000 фунтов стерлингов.

Друзья рассказали, что военные ушли выпить за пределы базы, а затем вернулись около 1 часа ночи и угнали гусеничный бронированный транспортный средство.

Поврежденные автомобили / © The Sun

Поврежденные автомобили / © The Sun

Несколько транспортных средств были повреждены, когда БТР двигался по улице, а два из них были полностью уничтожены массивной 15-тонной бронированной машиной.

Потрясенные люди сняли всё на видео. После развлечений военные аккуратно припарковали бронетехнику и пошли спать.

На следующий день нарушителей задержала полиция. Ведётся расследование.

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Дата публикации
Количество просмотров
145
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