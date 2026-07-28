- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Пьяные солдаты угнали 15-тонный бронетранспортер и разгромили гражданские автомобили: фото
В Великобритании произошел инцидент с двумя военнослужащими, которые угнали бронетехнику и устроили погоню по улицам города.
В Великобритании нетрезвые солдаты угнали бронетранспортер и протаранили гражданские автомобили.
Об этом сообщает thesun.co.uk.
Инцидент произошёл в казармах Свинтон в Перхэм-Дауне, входящих в состав гарнизона Тидворт и являющихся базой 26-го инженерного полка. Двое нетрезвых военных угнали 15-тонную гусеничную машину Bulldog и устроили на ней погоню. Во время езды по улицам города они повредили несколько гражданских автомобилей. Ущерб оценивается в 100 000 фунтов стерлингов.
Друзья рассказали, что военные ушли выпить за пределы базы, а затем вернулись около 1 часа ночи и угнали гусеничный бронированный транспортный средство.
Несколько транспортных средств были повреждены, когда БТР двигался по улице, а два из них были полностью уничтожены массивной 15-тонной бронированной машиной.
Потрясенные люди сняли всё на видео. После развлечений военные аккуратно припарковали бронетехнику и пошли спать.
На следующий день нарушителей задержала полиция. Ведётся расследование.