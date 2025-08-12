Пьяный бездомный в шлепках пробежал марафон, обогнав спортсменов — фото

Реклама

В Бразилии бездомный привлек внимание международного сообщества после того, как видео, где он участвует в беговом марафоне в шлепках, стало вирусным в социальных сетях.

Об этом пишет Oddity Central.

Когда 27 июля Исаке дос Сантос Пиньо решил появиться на стартовой линии 8-километрового забега в своем родном городе Гаррафао-ду-Норти, он и не подозревал, что это навсегда изменит его жизнь. Мужчина, находясь под хмельком, решил присоединиться к 8-километровому забегу, чтобы облегчить похмелье. Несмотря на то, что он не зарегистрировался для участия в соревнованиях, как все остальные, и был в шлепках вместо кроссовок, он выскочил из толпы, когда раздался стартовый сигнал. Этот момент был зафиксирован камерой летающего над головой дрона и видеозапись пьяного мужчины в шлепках, сразу же вызвал интерес у пользователей социальных сетей.

Исаке не смог пробежать всю дистанцию на одном дыхании, но все же добрался до финиша и получил памятную медаль.

«Я выпил, и когда увидел эту толпу, подумал: «Побегу, чтобы избавиться от похмелья», — рассказал Исаке в интервью.

Исаке дос Сантос Пиньо / © скриншот с видео

История жизни «Исаке-бегуна», как 31-летнего героя истории прозвали в социальных сетях, вскоре попала на первые полосы национальных СМИ Бразилии. Этот случай привлек внимание журналистов, которые рассказали о его непростой судьбе: тяжелое детство, проблемы с алкоголем, которые привели к беспризорности.

Он родился в Капитао-Посу, другом муниципалитете штата Пара, и воспитывался лишь матерью после того, как отец бросил их. Тяжелое детство привело к алкоголизму, что в конце концов сделало его бездомным в Гаррафао-ду-Норти. Но Исаке твердо решил использовать это знаменательное событие, чтобы изменить свою жизнь.

Создав онлайн-профиль с помощью Эстелы Ларицциери, женщины, опубликовавшей видео, ставшее вирусным в социальных сетях, Исаке начал получать пожертвования в виде кроссовок, одежды, специальных очков для бега и даже приглашения тренироваться с профессиональными бегунами. Муниципалитет Гаррафао-ду-Норти связался с ним и пригласил его принять участие в предстоящих беговых мероприятиях.

«После того, как на прошлом уикенде Исаке пробежал 8 км в шлепках, он стал известен на всю Бразилию. Сейчас его часто видят, как он тренируется на улицах нашего города. Мы очень рады этой истории и надеемся, что этот момент станет началом нового, переломного и прекрасного этапа в жизни Исаке», — написала муниципальная власть на своем сайте.

Эстела Ларицциери также рассказала Globo, что она и другие активисты уже забрали Исаке с улиц и что их цель со временем построить для него собственный дом.

«Я прекратил пить, потому что пробежал этот марафон. Я изменил свою жизнь и хочу изменить ее еще больше. Я получаю много советов и никогда не сдамся», — с энтузиазмом рассказал Исаке бразильским СМИ.

