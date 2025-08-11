Пьяный и голый: пилот оскандалился перед рейсом — как его наказали

© Associated Press

Реклама

Авиакомпания Великобритании EasyJet отстранила одного из своих пилотов после скандального инцидента в 5-звездочном отеле. Капитана самолета заметили голым и нетрезвым в общественных местах, что вызвало беспокойство у гостей отеля.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Sun.

Инцидент произошел на роскошном курорте в Кабо-Верде, где пилот отдыхал перед рейсом в Лондон. После бурной ночи в баре он с утра разгуливал по гостинице без одежды, от нее чувствовался сильный запах алкоголя. Этот случай произошел только за полтора суток до того, как пилот должен был управлять 4318-километровым обратным рейсом в аэропорт Гетвик.

Реклама

После жалоб от гостей отеля авиакомпания EasyJet немедленно отреагировала: пилота отстранили от обязанностей и заменили. Представитель EasyJet подтвердил, что против него ведется расследование, и подчеркнул, что безопасность пассажиров и экипажа является самым высоким приоритетом для компании.

Один из собеседников издания Sun отметил, что «кто-то, кто видел пилота, который рано гасает голым накануне полета, даже не подумал бы сесть в самолет, которым он управлял».

Напомним, ранее пилота пассажирского самолета American Airlines поддержали пассажиры на борту за то, что он отказался поднимать самолет с пассажирами из-за предчувствия, что «что-то не так».

Тем временем в Украине пассажирка поезда «Запорожье-Ужгород» умерла в ночном поезде во время аномальной жары.