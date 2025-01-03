Пьяный коп освободил из-под стражи 13 подозреваемых, чтобы они отпраздновали Новый год: кто сбежал

Их объявили в розыск, а полицейского арестовали.

В Замбии, Африка, пьяный полицейский освободил из-под стражи 13 подозреваемых, чтобы они могли пойти праздновать Новый год.

Об этом сообщает BBC.

Инспектор полиции Титус Фири был арестован после того, как отпустил подозреваемых с полицейского участка Леонарда Чило в столице страны, Лусаке, а затем сам скрылся.

13 задержанных были обвинены в таких преступлениях, как нападение, ограбление и воровство со взломом. Сейчас все они находятся в бегах и объявлены в розыск.

Пресс-секретарь полиции Рэй Хамунга заявил, что Фири, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой отобрал ключи от камеры" у констебля Сераха Банды в канун Нового года.

"Впоследствии детектив-инспектор Фири отпер мужскую и женскую камеры и приказал подозреваемым уйти, заявив, что они могут свободно переходить в новый год", — сказал он. "Из 15 подозреваемых, находившихся под стражей, 13 сбежали. После инцидента офицер скрылся с места происшествия".

Сам Фири пока что не прокомментировал эти обвинения.

Реагируя на инцидент, бывший пресс-секретарь президента и адвокат Диксон Джер написал в Facebook: "Я продолжаю смеяться всякий раз, когда представляю себе сценарий – комично! Но потом я вспомнил похожий инцидент в 1997 году".

В канун Нового года 1997 года покойный судья Высокого суда Кабазо Чанда издал приказ об освобождении 53 подозреваемых, некоторых из которых полиция считала опасными. Чанда был рассержен тем, что подозреваемые были арестованы еще в 1992 году, но до сих пор не предстали перед судом.

Напомним, в Австрии сотрудники полиции смогли задержать печально известного водителя, управлявшего автомобилем без прав в течение 40 лет. 70-летний дедушка устроил погоню и нарушил ряд ПДД.

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