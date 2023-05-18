Пьяный мужчина уснул с 9 металлическими кольцами на пенисе: как его спасали пожарные

Пьяный мужчина заснул с девятью металлическими кольцами на гениталиях.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

44-летний мужчина из Австралии использовал сверхпрочные стальные кольца, надеясь, что это поможет его эрекции. Затем он уснул после секса и проснулся через три часа от сильной боли, обнаружив, что кольца все еще находятся на его отечных половых органах.

Медики пытались удалить металлические кольца диаметром 1 см с помощью кусачек для колец и болтов, но безуспешно.

Затем они заручились помощью пожарных, которые использовали электрическую циркулярную пилу, чтобы срезать кольца, пока мужчина находился под общей анестезией.

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Врачи из университетской больницы Голд-Кост в Квинсленде сказали, что мужчина испытывал сильные боли и страдания, когда прибыл в отделение неотложной помощи.

Согласно статье, опубликованной в Urology Case Reports, обследование показало, что его пенис и мошонка были значительно отечными, чувствительными и покрытыми кровоподтеками, что побудило медиков сделать ему внутривенное обезболивание опиоидами.

Во время операции по удалению колец в качестве защитного барьера между пенисом и пилой использовали депрессор языка и марлю.

Кольца также стерилизовали холодным физраствором, чтобы предотвратить термическое повреждение электроинструмента.

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После того, как все девять колец были успешно удалены, врачи провели цистоскопию – процедуру осмотра мочевого пузыря с помощью тонкой камеры.

Тест показал, что уретра пациента была раздражена и отечна, поэтому на одну неделю был установлен катетер. Ему не понадобилась дальнейшая операция, но в последующие два месяца он сообщил о незначительной эректильной дисфункции. Пациент сообщил медикам, что во время инцидента не употреблял никаких наркотиков.

Урологи, сообщающие об этом случае, говорят, что удушение полового члена встречается редко и поэтому может вызвать неотложную медицинскую помощь.

Авторы написали, что нет стандартного протокола оказания медицинской помощи при таком случае и в отделениях неотложной помощи часто не хватает оборудования или знаний инструментов, необходимых для их разрезания.

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По их словам, удушение полового члена в течение длительного времени может привести к прекращению кровотока и препятствовать оттоку жидкости. Если его не лечить, это может привести к необратимому повреждению полового члена, который в тяжелых случаях необходимо ампутировать, говорится в отчете.

Сексуальное удовольствие, немедикаментозное лечение эректильной дисфункции и психические расстройства были отмечены как мотивы использования посторонних предметов на половом члене.

Поскольку секс-игрушки и лекарства от эректильной дисфункции стали доступнее, авторы ожидают, что случаи удушения полового члена сократятся.

Напомним, мужчина занимался "жуткой мастурбацией" и внезапно умер. Оказалось, что он погиб из-за секс-игрушки, которая ударила его электрическим током.

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