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Пьяный полицейский ворвался в дом женщины и уснул на её кровати
Сотрудник полиции ворвался в дом своей бывшей девушки и уснул на её кровати. Полицейский уже поплатился за это.
В США задержали полицейского, который ворвался в дом женщины и уснул на её кровати. После этого она вызвала полицию.
Об этом пишет nypost.com.
Согласно судебным документам, пьяного полицейского из штата Массачусетс арестовали после того, как он проник в квартиру женщины в Бостоне и потерял сознание в её постели.
37-летнему офицеру Майклу Э. МакГуайру было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище после того, как он проник в квартиру в районе Саут-Энд около 1:30 ночи в воскресенье.
Женщина — бывшая девушка полицейского, имя которой не разглашается — рассказала полиции, что пара рассталась месяц назад, но в субботу вечером встретилась, чтобы выпить. Согласно судебным документам, Макгуайр, как утверждается, настолько напился, что его девушка около 22:30 сказала ему идти домой. Позже она вернулась домой и обнаружила, что полицейский «спал в её постели», сообщает издание.
«Потерпевшая заявила, что несколько раз просила подозреваемого покинуть квартиру, но он отказался», — говорится в сообщении.
Женщина и её соседка позвонили по номеру 911 и выбежали на улицу, чтобы встретить полицию.
На вопрос, как он проник в квартиру, полицейский хвастался, что поднялся по пожарной лестнице.
Полицейские, прибывшие по вызову, отметили, что Макгуайр спотыкался и не мог удержать равновесие.
После скандала полицейского уволили с работы и задержали.