ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
439
Время на прочтение
1 мин

Пьяный полицейский ворвался в дом женщины и уснул на её кровати

Сотрудник полиции ворвался в дом своей бывшей девушки и уснул на её кровати. Полицейский уже поплатился за это.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Полиция США

Полиция США / © Unsplash

В США задержали полицейского, который ворвался в дом женщины и уснул на её кровати. После этого она вызвала полицию.

Об этом пишет nypost.com.

Согласно судебным документам, пьяного полицейского из штата Массачусетс арестовали после того, как он проник в квартиру женщины в Бостоне и потерял сознание в её постели.

37-летнему офицеру Майклу Э. МакГуайру было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище после того, как он проник в квартиру в районе Саут-Энд около 1:30 ночи в воскресенье.

Женщина — бывшая девушка полицейского, имя которой не разглашается — рассказала полиции, что пара рассталась месяц назад, но в субботу вечером встретилась, чтобы выпить. Согласно судебным документам, Макгуайр, как утверждается, настолько напился, что его девушка около 22:30 сказала ему идти домой. Позже она вернулась домой и обнаружила, что полицейский «спал в её постели», сообщает издание.

«Потерпевшая заявила, что несколько раз просила подозреваемого покинуть квартиру, но он отказался», — говорится в сообщении.

Женщина и её соседка позвонили по номеру 911 и выбежали на улицу, чтобы встретить полицию.

На вопрос, как он проник в квартиру, полицейский хвастался, что поднялся по пожарной лестнице.

Полицейские, прибывшие по вызову, отметили, что Макгуайр спотыкался и не мог удержать равновесие.

После скандала полицейского уволили с работы и задержали.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie