Пьяный полицейский ворвался в дом женщины и уснул на её кровати

Полиция США / © Unsplash

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В США задержали полицейского, который ворвался в дом женщины и уснул на её кровати. После этого она вызвала полицию.

Об этом пишет nypost.com.

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Согласно судебным документам, пьяного полицейского из штата Массачусетс арестовали после того, как он проник в квартиру женщины в Бостоне и потерял сознание в её постели.

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37-летнему офицеру Майклу Э. МакГуайру было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище после того, как он проник в квартиру в районе Саут-Энд около 1:30 ночи в воскресенье.

Женщина — бывшая девушка полицейского, имя которой не разглашается — рассказала полиции, что пара рассталась месяц назад, но в субботу вечером встретилась, чтобы выпить. Согласно судебным документам, Макгуайр, как утверждается, настолько напился, что его девушка около 22:30 сказала ему идти домой. Позже она вернулась домой и обнаружила, что полицейский «спал в её постели», сообщает издание.

«Потерпевшая заявила, что несколько раз просила подозреваемого покинуть квартиру, но он отказался», — говорится в сообщении.

Женщина и её соседка позвонили по номеру 911 и выбежали на улицу, чтобы встретить полицию.

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На вопрос, как он проник в квартиру, полицейский хвастался, что поднялся по пожарной лестнице.

Полицейские, прибывшие по вызову, отметили, что Макгуайр спотыкался и не мог удержать равновесие.

После скандала полицейского уволили с работы и задержали.

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