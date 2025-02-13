Пьяный работник министерства потерял конфиденциальные данные 187 подозреваемых во время ночной гулянки

В сумке содержались документы с именами и адресами предполагаемых преступников.

Сотрудник министерства финансов Японии во время ночной гулянки с коллегами потерял документы, содержащие личные данные 187 человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков. Это произошло после того, как в Замбии пьяный коп освободил из-под стражи 13 подозреваемых, чтобы они отпраздновали Новый год.

Сотрудник, имя которого не называется, выпил девять бокалов пива во время пятичасовой вечеринки с коллегами в Йокогаме, к югу от столицы Японии Токио, 6 февраля, пишет BBC.

Местные СМИ сообщили, что он понял, что потерял свою сумку только после того, как сошел с поезда домой в Сумида, другом городе неподалеку от центра Токио.

Министерство финансов заявило, что "глубоко сожалеет" по поводу инцидента, который "значительно подорвал доверие общественности".

В сумке содержались документы с именами и адресами 187 подозреваемых в контрабанде наркотиков и получателей семян марихуаны, сообщили в министерстве. В ней также находились рабочие ноутбуки с личными данными сотрудника.

Напомним, что известно о первой вакансии специалиста по похмелью. Компания ищет главного специалиста и объявила условия труда.

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