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Пьяный работник министерства потерял конфиденциальные данные 187 подозреваемых во время ночной гулянки

Пьяный работник министерства потерял конфиденциальные данные 187 подозреваемых во время ночной гулянки

Пьяный работник министерства потерял конфиденциальные данные 187 подозреваемых во время ночной гулянки

Пиво / Фото: Unsplash

В сумке содержались документы с именами и адресами предполагаемых преступников.

Сотрудник министерства финансов Японии во время ночной гулянки с коллегами потерял документы, содержащие личные данные 187 человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков. Это произошло после того, как в Замбии пьяный коп освободил из-под стражи 13 подозреваемых, чтобы они отпраздновали Новый год.

Сотрудник, имя которого не называется, выпил девять бокалов пива во время пятичасовой вечеринки с коллегами в Йокогаме, к югу от столицы Японии Токио, 6 февраля, пишет BBC.

Местные СМИ сообщили, что он понял, что потерял свою сумку только после того, как сошел с поезда домой в Сумида, другом городе неподалеку от центра Токио.

Министерство финансов заявило, что "глубоко сожалеет" по поводу инцидента, который "значительно подорвал доверие общественности".

В сумке содержались документы с именами и адресами 187 подозреваемых в контрабанде наркотиков и получателей семян марихуаны, сообщили в министерстве. В ней также находились рабочие ноутбуки с личными данными сотрудника.

Напомним, что известно о первой вакансии специалиста по похмелью. Компания ищет главного специалиста и объявила условия труда.

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