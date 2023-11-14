Пьяный солдат прыгнул с 80-метрового моста, чтобы произвести впечатление на незнакомую женщину (фото)

В Таиланде пьяный солдат пытался произвести впечатление на женщину и прыгнул в канал под мостом.

Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Сарабури 13 ноября в 21:00. Более 20 полицейских и спасателей бросились на место происшествия, чтобы спасти неудачника, и многие местные жители пришли посмотреть на это.

Пьяный солдат прыгнул с моста ради незнакомки / Фото: Facebook

Они заметили солдата, лежащего над гроздью водяных гиацинтов, и спустились с моста, чтобы дать пьяному мужчине спасательный жилет. Солдат сперва отказался от помощи. Спасателям пришлось поговорить с ним, призывая сохранять спокойствие, чтобы они могли содействовать спасению.

Пьяный солдат прыгнул с моста ради незнакомки / Фото: Facebook

Затем спасатель доехал до места происшествия на водном мотоцикле и забрал солдата. Солдат находился в безопасности, но все еще был под влиянием алкоголя. Он раскрыл мотив своего прыжка, но призвал прессу скрыть его личность и звание.

Пьяный солдат прыгнул с моста ради незнакомки / Фото: Facebook

Солдат рассказал, что был пьян и ехал на своем пикапе, чтобы насладиться атмосферой на мосту. Там он встретил женщину и флиртовал с ней. Женщина попросила его доказать, что он настоящий солдат, прыгнув в канал и продемонстрировав свои навыки.

Пьяный солдат прыгнул с моста ради незнакомки / Фото: Facebook

В состоянии алкогольного опьянения солдат заявил, что слишком уверен в своих силах, и сразу же прыгнул. Сообщается, что мост находится на высоте 80 метров над водой. К счастью, гроздья водяных гиацинтов помогли солдату удержаться на плаву.

Ему могут быть предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде и многие другие.

Напомним, дайверы повергли в шок, что происходит под водой во время сильного землетрясения. Такое удается увидеть редко.

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