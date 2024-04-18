Пьяный священник испортил свадьбу пары "незабываемой" церемонией

Гость свадьбы вспомнил, как священник, ответственный за венчание молодоженов, испортил церемонию своим "непрощенным и незабываемым" поведением.

Признав, что священник был "явно пьян", он рассказал на Reddit, во что превратило церемонию его опоздание и последующее поведение: "Самая ужасная служба, которую я когда-либо посещал".

Он сказал: "Мало того, что этот мужчина неправильно ходил, вся служба была говняным шоу". По его словам, священник заставил гостей, а также жениха и невесту ждать у алтаря, прибыв на церемонию на 1,5 часа позже.

После этого он раскрыл свое гомофобное поведение перед всеми: "В какой-то момент он просто начал говорить о том, как он радуется, что женятся мужчина и женщина, а не педик и еще один педик".

А когда начали проводить церковное собрание, он напомнил им, почему они должны желать пожертвования: "Он сказал всем дать много денег, чтобы попасть на небо".

После того, как он рассказал, что на священника неоднократно поступали жалобы, он сказал, что истинной причиной того, что ему позволили продолжать венчать, является то, что он единственный, кто может женить католика на атеисте или представителе другой конфессии.

Его воспоминания довели читателей до истерики, а многие другие поделились своими катастрофическими днями:

Мы заметили, что наш запасной священник был не в состоянии провести свадьбу. Он был немного забывчив (на самом деле я подозреваю, что у него была болезнь Альцгеймера). Потребовалось около 15 минут, чтобы он понял, что мы Джон и Шэрон, а не Деррик и Мэри

Священник всю погребальную мессу называл ее Бернис. Ее звали Мелисса

Однажды я фотографировал свадьбу, где очень пьяный священник попросил свою жену принести сумку с пластиковыми бокалами и дешевым вином, чтобы поднять тост за новобрачных. Семья невесты была из Великобритании и спросила меня, все ли наши свадьбы такие!

Напомним, священник во время неудачной гей-оргии не помог мужчине с передозировкой и попал в тюрьму. Он не впускал в квартиру медиков.

Читайте также: