Пьяный турист затеял драку с огромным морским львом – фото

В Мексике пьяный турист пытался подраться с морским львом.

Видео инцидента опубликовали в Instagram.

Неизвестный мужчина снял солнцезащитные очки и зашел в воду, а зрители ободряли его криками вроде "иди поплавай на его спине" и "не волнуйся, медицина здесь дешевая".

Оказавшись в воде, он поднял кулак в сторону морского существа и пытался уплыть за ним, чтобы подраться. Испуганное животное выпрыгивало из воды, прежде чем отплыть от своего нежелательного соперника, что позволило туристу выйти живым и невредимым.

Турист пытался подраться с морским львом / Фото: скриншот с видео

Самцы морских львов не считаются угрозой для человека, но эксперты говорят, что они могут стать агрессивными, если ощутят опасность.

Пользователи социальных сетей подвергли критике путешественника, которого считают американским гражданином. Один написал: "Безусловно, избиратель Трампа". Другой сказал: "Кто-то еще надеялся, что его укусят, или только я?". Третий отметил: "Преследовать животных незаконно. Надеюсь, его найдут и оштрафуют".

Напомним, мальчик толкнул старшего брата в бассейн с крокодилом. К счастью, рептилия не нанесла вред ребенку.

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