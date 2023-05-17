Пьяный водитель поменялся местами с собакой и сказал полиции, что "не был за рулем": подробности

Мужчина, подозреваемый в вождении в нетрезвом состоянии, сделал отчаянную и забавную тактику, чтобы избежать ареста.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Когда его остановили из-за превышения скорости, водитель решил поменяться местами со своей собакой.

Мужчина из Спрингфилда, штат Колорадо, якобы ехал со скоростью 52 мили в час в зоне 30 миль в час, когда его остановили полицейские.

"Водитель попытался поменяться местами со своей собакой, которая была на пассажирском сиденье. Офицер подошел и наблюдал за всем процессом", — сообщило полицейское управление города.

Не испугавшись, водитель вышел из автомобиля с пассажирской стороны, утверждая, что он не был за рулем. Когда полиция указала на явные признаки алкогольного опьянения, он начал убегать.

К счастью для копов, побег подозреваемого был недолгим, поскольку он был задержан всего в 20 метрах от своей машины.

Полиция игриво прокомментировала пушистого подельника мужчины.

"Собаку отдали знакомому водителя на попечении, пока напарник находится в СИЗО. Собаке не предъявлено никаких обвинений, и ее отпустили только с предупреждением", — пошутили в ГУВД.

Тем временем пьяного водителя доставили в больницу, а затем отправили в тюрьму округа Бака.

У мужчины, личность которого не была раскрыта полицией, были дополнительные сложности в виде двух действующих ордеров на его арест с Пуэбло, его предполагаемого пункта назначения до прибытия в Спрингфилд.

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Теперь ему предъявлены обвинения в вождении в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, вождении с ограниченными возможностями, вождении с устранением от прав, сопротивлении аресту и превышении установленного лимита скорости от 20 до 25 миль в час.

Его непогашенные ордера также способствовали его длительному пребыванию за решеткой.

По мере того, как новости об удивительном инциденте распространялись, пользователи социальных сетей не могли не прибегать к юмору.

Один из пользователей Facebook поделился фотографией собаки и пошутил: "Меня подставили, офицер".

"Я бы заплатил деньги, чтобы посмотреть видеорегистратор и нательную камеру всего этого", — с энтузиазмом прокомментировал другой.

Еще один пользователь в шутку предположил, что из-за пьяного состояния водитель не может ориентироваться с помощью GPS, поэтому прибегает к помощи собаки-поводыря.

Напомним, детское автокресло неожиданно загорелось в машине. Владелица автомобиля сняла инцидент на видео, чтобы предупредить других родителей.

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