Пять действенных советов: как зрительно увеличить маленькую комнату

Как сделать из маленькой комнаты "уютное гнездышко" и вместить все нужные для жизни вещи? Есть определенные методы, которые зрительно увеличивают пространство помещения.

Отдавайте предпочтение мелким принтам на стенах.

Мелкий принт помогает зрительно увеличить пространство маленькой комнаты, тогда как большой, наоборот, уменьшает его. Если нужно приблизить стену, выбирайте обои или повесьте на нее картину с большим рисунком. Еще больше усилится эффект, если обои будут черного цвета.

Занавески в цвет стен

Шторы придают защищенности и уют любому интерьеру. Но если использовать текстиль, это зрительно уменьшит комнату. Чтобы убрать столь нежелательный эффект, лучше подбирать цвет текстиля максимально приближенным к оттенку стен. А если открывается прекрасный вид из окна, можно вообщем оставить его без дизайна.

Отражающие этажи и зеркала

Зеркало в пол или зеркальная стена сразу добавят свет и увеличат глубину помещения. Но не стоит забывать, что в зеркалах будет отражаться и мебель, поэтому ее следует использовать осторожно. Иначе может возникнуть ощущение перегруженности интерьера. Прекрасным вариантом может стать зеркальная мебель и глянцевые поверхности.

Потолок и плинтус в цвет стен

Если выбирать единый цвет, это поможет визуально сделать потолок выше. Следует также обратить внимание на то, что белый потолок будет выглядеть ниже, чем цветной, если он окрашен в такой же оттенок, что и стены. Поэтому не стоит бояться даже темных потолков – они придадут интерьеру глубину. Если выкрасить в единый цвет также и плинтус, это также поможет зрительно увеличить размеры комнаты.

Не бойтесь темных стен

Хотя считается, что именно за счет светлых оттенков можно создать ощущение пространства, это утверждение можно назвать спорным, ведь существует несколько важных нюансов. Вы никак не сможете превратить маленькую комнату в огромную только с помощью светлой цветовой гаммы. Светлые стены гораздо лучше смотрятся в больших просторах, когда панорамные окна и большое количество природного света этот эффект усиливают. Более темные и насыщенные цвета на небольшой площади будут выглядеть гораздо лучше, ведь они помогут добавить просторную глубину.

Бонус: Вы можете зрительно увеличить комнату за счет двери. Стандартная дверь имеет высоту около 2 м, но если ее увеличить всего на 30-40 см, будет казаться, что высота пространства также увеличилась.

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