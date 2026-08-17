Пять головоломок, которые кажутся элементарными: большинство ошибается хотя бы раз

Головоломка / © pexels.com

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Простые головоломки могут стать хорошим способом потренировать внимательность, логику и быстроту мышления. Некоторые из них кажутся элементарными, однако сама формулировка часто заставляет людей давать неправильный ответ.

Блогер Махан Ланкарани, известный в TikTok как @mahanlankarani, собрал пять коротких головоломок, которые, по его словам, «каждый должен уметь решить». Его видео набрало более 776 тысяч симпатий.

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Сколько пар животных Моисей взял на ковчег?

Первый вопрос звучит просто: "Сколько пар животных Моисей взял на ковчег?"

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Правильный ответ — ни одного. Дело в том, что ковчег, согласно библейской истории, строил Ной, а не Моисей.

Какое место вы занимаете после обгона?

Следующая головоломка: «Вы участвуете в гонке и обгоняете человека, который идет третьим. Какое место вы теперь занимаете?

Ответ – третий. Обогнав участника на третьем месте, вы занимаете именно его позицию, а не вторую.

Как зовут третьего сына?

Третий вопрос звучит так: «У отца Джона было три сына: Снеп, Крекл и…?»

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Через привычную ассоциацию многие пытаются продолжить перечень другим именем. Однако ответ уже содержится в самом вопросе – третьего сына зовут Джон.

Где похоронить выживших?

Четвертая головоломка: «Если самолет разобьется прямо на границе Франции и Испании, где похоронят выживших?»

Ответ — нигде, ведь выживших в авиакатастрофе людей не хоронят.

Сколько времени нужно на 30 бургеров?

Последний вопрос оказался для многих пользователей самым сложным:

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«Если семи людям нужно семь минут, чтобы съесть семь бургеров, сколько времени нужно 30 людям, чтобы съесть 30 бургеров?»

Правильный ответ – семь минут. Если каждый человек съедает один бургер за семь минут, то 30 человек одновременно съедят 30 бургеров за то же время.

В комментариях многие пользователи признались, что самая последняя задача сбила их с толку. Некоторые шутили, что их математические навыки оказались хуже, чем они ожидали.

Напомним, мир полон мест, о которых знают даже те, кто никогда не открывал атлас. Мачу-Пикчу, Бермудский треугольник, Ангкор-Ват или Петр давно стали символами своих регионов и привлекают миллионы туристов. Но легко ли вспомнить, где именно они расположены?

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