Пять признаков того, что ваш кот стал настоящим хозяином дома

Кот

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После появления в вашем доме нового пушистого обитателя события обычно развиваются очень быстро. Поначалу животное привыкает к новым условиям, однако довольно быстро начинает чувствовать себя настолько уверенно, что буквально берет руководство вашей жизнью в свои лапки. Такое поведение вполне естественно, ведь каждый домашний кот на генетическом уровне связан с дикими хищниками. Хотя некоторые проявления его лидерских амбиций могут удивлять или даже вызвать легкое раздражение, на самом деле это отличный признак. Он свидетельствует о том, что вы создали для любимца идеальные условия, при которых животное чувствует себя в абсолютной безопасности и комфорте.

Воспитание кошек существенно отличается от дрессировки собак из-за их более независимого характера. Однако благодаря ментальной стимуляции, совместным играм и позитивному подкреплению можно корректировать привычки питомца и избегать нежелательного поведения. С появлением кота ваше привычное жизненное устройство неизбежно изменится, однако большинство этих нововведений будут вызывать у вас только улыбку. Эксперты считают, что существует пять четких примет, которые безошибочно указывают на то, что ваш четырехлапый друг официально возглавил вашу семью.

1. Он не просит еду, а просто берет ее

Когда кот совсем осваивается в новом помещении, его поведение во время ваших трапез кардинально меняется. Вы больше не увидите жалостливых или умоляющих взглядов, которые так присущи собакам. Вместо этого маленький хищник демонстрирует полную уверенность в своих правах на любую пищу в доме. Он может спокойно подойти к столу и попытаться взять то, чем вы сейчас перекусываете, совершенно не нуждаясь в вашем разрешении. В таких ситуациях владельцам приходится приспосабливаться и разрабатывать стратегии защиты обеда. Лучший вариант действий — во время еды всегда держать одну руку свободной, чтобы иметь возможность игриво и вовремя отстранить пушистого претендента от своей тарелки.

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2. Гостиная превратилась в игровую площадку для кошек

Ваш когда-то тщательно продуманный и эстетически подобранный интерьер постепенно меняет свой вид под влиянием нового хозяина дома. Комната, ранее служившая зоной вашего отдыха, теперь превращается в настоящий парк развлечений для домашней пантеры. Углы комнат уверенно занимают массивные кошачьи деревья и разнообразные когтеточки, защищающие стены от острых когтей. Диваны и кресла приходится одевать в специальные защитные чехлы, чтобы уберечь обивку от случайных повреждений. Кроме того, вам приходится постоянно смотреть под ноги во время ходьбы, ведь посреди комнаты теперь может лежать большой игровой тоннель или множество мелких мячиков и игрушечных мышей.

3. Он пользуется лотком именно во время его уборки

У кошек есть удивительная способность выбирать для своих дел наименее подходящий, с точки зрения человека, момент. Даже если вы прямо сейчас меняете наполнитель или чистите туалет животного, это совсем не остановит вашего любимца. Кот может невозмутимо подойти и оставить вам свежий подарок непосредственно в процессе вашей работы. Не стоит из-за этого расстраиваться, ведь такое поведение специалисты советуют считать особым комплиментом. Кошки представляют собой чрезвычайно территориальные существа, особенно во всем, что касается их лотка. Такая демонстрация свидетельствует, что животное полностью доверяет вам и стремится немедленно обновить свой запах на собственной территории.

4. Вы засыпаете с особой осторожностью

Ночное поведение пушистого лидера заставляет вас кардинально пересмотреть свои привычки во время сна. Хотя инстинкты активной охоты сильнее выражены у маленьких котят, взрослые кошки также не прочь устроить ночное сафари. Многие владельцы замечают, что начинают спать гораздо лучше, если тщательно прячут ноги под одеяло и не оставляют пальцы открытыми. Если же вы случайно выставите стопу наружу, ваш маленький ночной охотник обязательно почувствует соблазн наброситься на движущуюся цель посреди ночи. Чтобы сохранить глубокий сон и не нарушать важные циклы отдыха, вам приходится подстраиваться под правила безопасности, установленные вашим котом.

5. Постоянное обновление игрушек и лакомства

Забота о хорошем настроении вашего «величества» становится неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Вы уже не рискуете забыть о любимых лакомствах или новых игрушках для своего любимца во время очередного похода в магазин, ведь ваш кот сам напоминает, что запасы исчерпаны. Вы начинаете планировать покупки так, чтобы любимые мятные игрушки или лакомство всегда были под рукой. Регулярное обновление кошачьего арсенала гарантирует покой в доме и отсутствие претензий со стороны вашего хвостатого хозяина. Наконец, наблюдать за тем, как счастливый кот увлеченно забавляется новой игрушкой, — это особенная радость, полностью оправдывающая любые усилия по организации его досуга.

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