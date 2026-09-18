Пять самых нежных пород собак: эксперты назвали питомцев, которые могут покорить всю семью

Эксперты назвали пять пород собак, известных своим спокойным и кротким характером. Узнайте, кто вошел в список ᐅTSN.ua (новости 1+1).

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Собаки, как и люди, могут иметь очень разный характер. Одни готовы часами бегать, играть и требовать внимания, тогда как другие ведут себя гораздо спокойнее и больше ценят близость с хозяином. Эксперты назвали пять пород, представители которых известны кротостью, уравновешенностью и доброжелательным отношением к людям.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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В этой подборке собраны породы, которые специалисты по домашним животным и ветеринары называют одними из самых нежных. В то же время эксперты подчеркивают: даже в пределах одной породы характер собак может существенно отличаться, поэтому перед тем, как забрать животное домой, стоит познакомиться с ним и понаблюдать за его поведением.

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Тибетский спаниель

Тибетские спаниели славятся своим спокойным и ласковым характером. Исторически этих небольших собак разводили в качестве компаньонов для буддийских монахов. Они жили рядом с людьми в монастырях и даже помогали согревать своих хозяев в холодные ночи.

Представители этой породы любят играть, однако по уровню активности находятся примерно посередине между очень энергичными собаками и настоящими домоседами. Они стремятся быть рядом с семьёй и, как правило, хорошо ладят с детьми.

Тибетский спаниель имеет рост около 25 см, весит примерно 4–7 кг, а средняя продолжительность жизни составляет 12–15 лет. Эту породу описывают как игривую, сообразительную и уверенную в себе.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Еще одной породой с мягким характером является кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Этих собак в своё время выводили в качестве компаньонов для представителей знати, а сегодня они славятся как кроткие и спокойные домашние питомцы.

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Ветеринарная медсестра Эмбер Баттейгер отмечает, что кавалеры славятся ласковостью и беззаботным характером. Они любят проводить время с хозяевами, хорошо чувствуют себя в семейной обстановке и дружелюбно относятся к детям.

Кроме того, представители этой породы могут хорошо уживаться с другими домашними животными, в частности с собаками и кошками. Однако сильная привязанность к людям имеет и обратную сторону: если собаку надолго оставлять одну, у неё может возникать тревога из-за разлуки.

Рост кавалер-кинг-чарльз-спаниелей составляет примерно 30–33 см, а вес — около 6–8 кг. Средняя продолжительность их жизни — 12–15 лет. Эту породу характеризуют как ласковую, нежную и грациозную.

Бергамская овчарка

Бергамская овчарка происходит из Итальянских Альп, где этих собак издавна использовали для выпаса и охраны скота. В США эта порода считается довольно редкой.

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Несмотря на свое рабочее прошлое, бергамские овчарки известны своим умением сохранять спокойствие. По словам Баттейгера, они отличаются терпеливостью, уравновешенностью и сильной преданностью своим хозяевам.

Эксперт также описывает представителей этой породы как умных собак, которые редко проявляют агрессию. Они могут подойти семьям, которые ищут спокойного компаньона, способного при этом выполнять защитную роль.

Особого внимания заслуживает характерная шерсть бергамских овчарок. Из-за необычной структуры она требует специального ухода.

Рост взрослых собак составляет примерно 56–60 см, а вес — около 26–38 кг. Бергамские овчарки живут в среднем 13–15 лет. Среди основных черт породы называют независимость, ум и общительность.

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав — одна из самых крупных пород в этом обзоре. Несмотря на внушительные размеры и историю охотничьей собаки, представители этой породы отличаются спокойным и терпеливым характером.

Ветеринарный врач Эйми Уорнер объясняет, что этих собак в свое время выводили для охоты, в частности на волков. В то же время современные ирландские волкодавы могут быть ласковыми компаньонами и хорошо относиться к детям и более мелким животным.

По словам специалистки, представители этой породы устанавливают прочную связь с членами своей семьи. Они любят проводить время с людьми и лучше всего реагируют на мягкое, позитивное отношение.

Рост ирландского волкодава может достигать примерно 76–81 см, а вес — 48–54 кг. Продолжительность жизни этой крупной породы составляет в среднем 6–8 лет. Их характер описывают как спокойный, смелый и уравновешенный.

Сенбернар

Сенбернары также относятся к крупным породам, которых часто называют «нежными гигантами». Исторически этих собак использовали для спасательных работ в горной местности.

По словам Эми Уорнер, у сенбернаров выраженный инстинкт заботы. Она описывает их как стойких, любящих и спокойных собак, которые могут стать хорошими домашними питомцами.

Представители этой породы известны своим терпением и доброжелательным отношением к людям. В то же время из-за их значительного веса и силы специалист рекомендует начинать дрессировку как можно раньше. При последовательном воспитании и заботливом отношении сенбернары могут быть очень преданными и ласковыми собаками.

Рост взрослого сенбернара составляет примерно 66–76 см, а вес может варьироваться от 54 до более 80 кг. Средняя продолжительность жизни — 8–10 лет.

Напомним, ранее мы писали о 10 породах собак, которые почти не лают и хорошо приспосабливаются к жизни в квартире.

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