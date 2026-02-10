Пять суперспособностей птиц для выживания зимой: удивительные секреты природы

Птицы имеют уникальные механизмы выживания зимой. / © pexels.com

Кажется, что маленькая птичка весом в несколько граммов не имеет никаких шансов против сильных морозов. Однако пернатые спокойно ночуют на заснеженных ветвях и плавают в ледяной воде. Секрет их стойкости – не магия, а сложная биологическая инженерия, которая превращает птиц в совершенные машины для выживания в холод и дает фору любым современным технологиям обогрева.

Как пернатые включают внутреннее отопление, рассказывает Popular Science.

Природный «термокостюм»

Главное оружие птиц против холода – это перья. В зимние месяцы его плотность увеличивается на 35–70%. Особую роль играет пух, который работает как лучшее термобелье, удерживая тепло у тела.

Когда вы видите настоявшуюся птицу, похожую на пушистый шарик, знайте: он не просто сидит, он греется. Разрыхляя перья, птицы создают воздушную прослойку, которая нагревается теплом их тела и служит изоляцией от внешнего холода.

Почему лапы не мерзнут на льду

Водоплавающие птицы, такие как утки и чайки, обладают удивительной системой кровообращения, которая называется «противоточный теплообмен».

Теплая кровь, идущая от сердца к лапам, нагревает холодную кровь, возвращающуюся от конечностей к телу. Благодаря этому температура лап остается низкой (чтобы не терять тепло при контакте со льдом), но достаточной, чтобы ткани не отмерзали. К тому же в лапах птиц очень мало болевых рецепторов, поэтому они не чувствуют холода так, как люди.

Увеличение мозга и «режим энергосбережения»

Чтобы пережить зиму, некоторым птицам становится умнее — буквально. Например, у синиц зимой увеличивается гиппокамп – часть мозга, отвечающая за память. Это позволяет им запоминать тысячи тайников с семенами. Одна такая птица может скрыть до 80 000 семян в сезон (для сравнения, белка прячет только около 3 000 орехов).

Если же еды нет, некоторые виды (например, колибри или мелкие воробцевидные) впадают в состояние кратковременного оцепенения (торпор). Они замедляют сердцебиение и снижают температуру тела, экономя до 95% энергии, чтобы дожить до утра.

Напомним, украинские помнят, как с первыми снегами и морозами в городах появлялись снегуры. Эти яркие птицы стали настоящим символом зимы, но теперь в Украине их почти не осталось , и тому есть несколько причин.