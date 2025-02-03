Пять самых одиноких людей мира: кто они и как прожили вдалеке от всего современного (фото)

С каждым годом технологии все больше ошеломляют жителей планеты. Впрочем, есть люди, сознательно выбравшие прожить свою жизнь вне Сети. Их называют отшельниками или "самыми одинокими", например как 93-летнего аргентинца, который является единственным жителем бывшего туристического центра, уничтоженного потопом.

Теперь Джеймс Мур рассказал истории пяти других смельчаков, решивших сбежать от современного мира, передает Daily Star.

Бывший солдат, который превратился в леопарда

Бывший солдат Том Леппард, урожденный Том Вулдридж, разукрасил себя боди-артом, что сделало его похожим на леопарда, и отправился жить в изоляции на остров Скай, у берегов Шотландии.

Том Леппард / Фото: Daily Star

Следующие 20 лет он прожил в самодельной хижине с импровизированной крышей из пластиковой пленки, без электричества и мебели.

Раз в неделю Том преодолевал на каноэ 5 км до материка, чтобы забрать продукты и пенсию. Он говорил, что хотел "бежать из города" и "никогда не был одиноким".

В 2008 году из-за возраста мужчина был вынужден переехать в однокомнатный дом в местном селе. Он умер в 2016 году в возрасте 80 лет.

Дикарь на Аляске

Выпускник американского университета и искатель приключений Крис МакКендлесс в апреле 1992 года самостоятельно отправился в дикую природу Аляски, преисполненный решимости жить за счет земли.

Имея только большой мешок риса, винтовку и несколько ботинок, он обустроил себе дом в заброшенном автобусе и вел дневник.

Крис МакКендлесс / Фото: Daily Star

Несколько месяцев он питался съедобными растениями, белками и даже сумел убить лося, но мясо вскоре испортилось.

Решив вернуться в цивилизацию, 24-летний мужчина обнаружил, что разлилась река, отрезавшая его от людей. Трагично, но он скончался от голода. История Криса была адаптирована в фильме Into the Wild в 2007 году.

Звезда горы

Грузинский монах Максиме Кавтарадзе жил на вершине узкой природной 40-метровой скалы в Грузии более 20 лет. Поселение Кацхи являлось местом древнего отшельничества.

До того как была построена маленькая хижина, в которой он жил, Кавтарадзе спал в старом холодильнике.

Максиме Кавтарадзе / Фото: Daily Star

Позже, имея для комфорта только кровать, он вытаскивал на веревке припасы от местных жителей и проводил время в молитве и чтении, говоря: "Тишина! Мне нужна тишина".

Но старость и чрезмерное количество туристов заставили его вернуться в местный монастырь в 2015 году.

Настоящий Робинзон Крузо

В 1989 году итальянский учитель физкультуры Мауро Моранди из Модены отправился на яхте к новой жизни в Тихом океане. Он сказал: "Я хотел уйти от этого общества, которое мне не нравится".

Но когда он потерпел кораблекрушение у острова Буделли, близ Сардинии, известного своими розовыми пляжами, он решил остаться, став смотрителем для его владельца.

Мауро Моранди / Фото: Daily Star

Он жил одиноко на острове площадью 1,6 кв. км в старом приюте времен Второй мировой войны без телевизора и радио.

Но в конце концов Мауро смастерил солнечную батарею для своего холодильника, и ему начали доставлять еду с материка.

Он прожил на острове 32 года, пока не был вынужден покинуть его, когда остров стал частью национального парка. Он скончался в начале этого года в возрасте 85 лет.

Счастлива не в замке

Выросшая в замке выпускница Оксфордского университета Эмма Орбах, казалось бы, вряд ли покинет крысиные гонки ради хоббитского существования в глуши Пембрукшира, Уэльс. Но с 1999 года 69-летняя мама троих детей живет в круглой хижине, которую она сама построила из глины, соломы и навоза.

Она рассказала: "Я так и не нашла способа чувствовать себя счастливой в современном мире".

Эмма Орбах / Фото: Daily Star

Эмма живет без электричества и водопровода и берет воду из местного ручья. Она выращивает собственную пищу и держит коз и кур, добавляя: "Такой образ жизни позволяет мне чувствовать себя по-настоящему счастливой".

Напомним, вьетнамский фермер рассказал, как 60 лет живет без сна. Он может без проблем нести мешки с удобрениями весом 50 кг на четыре километра, не чувствуя истощения.

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