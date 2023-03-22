Пыль на листьях комнатных растений: чем она опасна и как можно избавиться от нее быстро и надолго

Комнатные растения помогают очищать воздух в помещении. Но на их листье время от времени появляется пыль. Чем он опасен и как его можно избавиться с помощью простого средства – читайте в материале ТСН.ua.

Пыль является неотъемлемой частью любого помещения, даже если часто проводить в доме уборку. Он скапливается на разных поверхностях, в частности на листьях комнатных растений.

Чем опасна пыль на листьях комнатных растений

Скопление пыли на комнатных растениях опасно, ведь препятствует естественному фотосинтезу, чем нарушает развитие цветов. В наиболее запущенных случаях пыль может стать причиной гибели растения.

А еще такое загрязнение препятствует воздухообмену, что тоже может навредить цветам. В пыли могут находиться возбудители грибковых заболеваний, что становится причиной того, что комнатные растения начинают болеть и гибнут. Поэтому пыль очень важно своевременно очищать.

Как очистить комнатные цветы от грязи

Следует запомнить несколько важных советов, как очищать листья комнатных растений от грязи.

если у цветка большие глянцевые листики, то их необходимо регулярно опрыскивать и хорошо полировать с помощью ткани;

растения с красивой текстурой листьев боятся воды, поэтому пыль с их поверхности можно очищать только с помощью опушения — возьмите клочок мягкого бархата (мягкую кисточку или специальную щеточку) и аккуратно вручную очистите все загрязнения;

комнатные растения с колючками (например, кактусы) очищаются от пыли с помощью кисточек или щеток.

Простое средство, чтобы пыль долго не оседала на листьях комнатных цветов.

Можно приготовить специальный раствор, который поможет очистить большую часть комнатных растений от пыли и грязи даже после ремонтных работ. Для этого возьмите 1/3 чайной ложки сахара, 100 мл теплой воды и 3-5 капель лимонного сока. Все эти ингредиенты следует смешать и дождаться, чтобы сахар полностью растворился. Смочите в жидкости ватный диск, а затем протрите листья растений. Протирать цветки этим раствором можно не чаще одного раза в неделю. Такое средство не только очищает от пыли, но и работает как дополнительная подкормка.

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