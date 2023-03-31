Пышнотелая модель использует свой зад как кошелек: что она там носит (фото, видео)

Женщина утверждает, что ей даже удавалось таким образом тайно проносить на концерты алкоголь.

Пышнотелая канадская модель OnlyFans Стеф Ошири утверждает, что может использовать свои 140-сантиметровые ягодицы как кошелек, когда выходит из дома.

Об этом пишет Daily Star.

28-летняя модель регулярно рассказывает в TikTok о своем огромном заде, но одна из ее последних историй ошеломила поклонников.

Так, на одном из видео женщина демонстрировала свою пышную фигуру в черных леггинсах и фиолетовом топе, объясняя свой трюк для вечеринки.

В ролике, набравшем тысячи лайков, Ошири пошутила: "Это больше, чем слот для монет, ладно? Это целый проклятый кошелек". После этого женщина вытащила ключи и пошутила: "Я никогда не потеряю ключи".

Модель также утверждала, что может держать в своей задней части пакеты для уборки собачьих фекалий и показала на видео, как их извлекает.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Поклонники TikTok были ошеломлены этими роликами и начали интересоваться в комментариях, что еще женщина может туда вместить.

@stephoshirii И только love little spoons! They make eating food sooo больше more enjoyable! ♬ original sound — stephoshirii

Ошири стала известна в прошлом году после того, как объявила, что будет использовать свои огромные ягодицы, чтобы проносить бутылки выпивки на концерты.

В одном из роликов модель сказала: "Одна вещь, которую я делала, когда была моложе, – это прятала полные бутылки алкоголя в зад. Я не шучу. Я бы хотела, чтобы это было шуткой. Каждый раз, когда я и мои друзья ходили на концерты, мне приходилось прятать алкоголь".

Напомним, модель OnlyFans из Гонконга продает свои "газы" по 20 дол. за банку. Она утверждает, что это приносит неплохую прибыль.

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