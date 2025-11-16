Работали на поле — нашли клад XVII века: что в нем

Монет XVII века / © earth.com

На севере Польши, на ферме возле села Буковец-Вельки, обычный день для Беаты и Ромуальда Южвяков превратился в настоящее приключение. Во время обычной уборки камней с поля супруги случайно наткнулись на серебряное сокровище, которое пролежало в земле более 350 лет.

Об этом пишет издание Earth.com.

Что нашли фермеры?

Земля скрывала 162 серебряных монет, датированных 1660–1679 годами, — временами польского короля Яна II Казимира. Вместе с монетами археологи обнаружили фрагменты глиняного кувшина, в котором их хранили, а также религиозный медальон, кольцо, пуговицы и свинцовые шары — все это говорит, что клад был частью семейных сбережений.

После очищения и консервации находку выставят в местном Музее приграничья в Дзялдово - регионе, известном средневековыми замками и богатой историей.

"Мужчина расчищал луг и хотел убрать камни. Оказалось - это не камни, а монеты", - рассказала Беата Южвяк.

Почему монеты спрятали?

Археологи считают, что это было личное сокровище, которое тщательно собирали много лет — не один крупный платеж, а серия мелких сбережений. Это подтверждается различными номиналами: от используемых на рынке мелких монет до более тяжелых, необходимых для больших сделок.

Тогдашняя Польша переживала бурные времена - войны, налоги, смены власти. В таких условиях люди закапывали деньги, чтобы уберечь их от грабежа или реквизиций. Но часто они не возвращались за своими сокровищами – из-за смерти, переезда или войны.

Наука, закон и счастье в одном месте

Местные музейщики сразу же взяли находку под охрану. Провели спасательные раскопки, задокументировали каждый артефакт, а супруги получили благодарность от региональных властей за ответственное отношение: они сразу сообщили о своей находке, что позволило сохранить историю для потомков.

В Музее приграничья сейчас идет работа над сохранением монет, а уже в 2026 году их сможет увидеть каждый желающий.