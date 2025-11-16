- Дата публикации
Категория
Курьезы
Работали на поле — нашли клад XVII века: что в нем
Супруги на севере Польши обнаружили на своей ферме клад из 162 серебряных монет XVII века. Археологи подтвердили, что монеты пролежали под землей более 350 лет.
На севере Польши, на ферме возле села Буковец-Вельки, обычный день для Беаты и Ромуальда Южвяков превратился в настоящее приключение. Во время обычной уборки камней с поля супруги случайно наткнулись на серебряное сокровище, которое пролежало в земле более 350 лет.
Об этом пишет издание Earth.com.
Что нашли фермеры?
Земля скрывала 162 серебряных монет, датированных 1660–1679 годами, — временами польского короля Яна II Казимира. Вместе с монетами археологи обнаружили фрагменты глиняного кувшина, в котором их хранили, а также религиозный медальон, кольцо, пуговицы и свинцовые шары — все это говорит, что клад был частью семейных сбережений.
После очищения и консервации находку выставят в местном Музее приграничья в Дзялдово - регионе, известном средневековыми замками и богатой историей.
"Мужчина расчищал луг и хотел убрать камни. Оказалось - это не камни, а монеты", - рассказала Беата Южвяк.
Почему монеты спрятали?
Археологи считают, что это было личное сокровище, которое тщательно собирали много лет — не один крупный платеж, а серия мелких сбережений. Это подтверждается различными номиналами: от используемых на рынке мелких монет до более тяжелых, необходимых для больших сделок.
Тогдашняя Польша переживала бурные времена - войны, налоги, смены власти. В таких условиях люди закапывали деньги, чтобы уберечь их от грабежа или реквизиций. Но часто они не возвращались за своими сокровищами – из-за смерти, переезда или войны.
Наука, закон и счастье в одном месте
Местные музейщики сразу же взяли находку под охрану. Провели спасательные раскопки, задокументировали каждый артефакт, а супруги получили благодарность от региональных властей за ответственное отношение: они сразу сообщили о своей находке, что позволило сохранить историю для потомков.
В Музее приграничья сейчас идет работа над сохранением монет, а уже в 2026 году их сможет увидеть каждый желающий.