Работница аэропорта устроила скандал и жестоко избила коллег на глазах у пассажиров — видео

Она не на шутку разозлилась.

Сотрудница кафе в аэропорту разозлилась и избила своих коллег-мужчин.

Об этом пишет Daily Star.

Шакория Элли работала в кафе Harvest & Grounds, расположенном в терминале D аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта, штат Джорджия, США. Но в субботу утром, 13 января, она устроила жестокую драку на глазах у группы пассажиров, которые готовились отправиться в путешествие.

Один человек снял инцидент на видео, которое с тех пор стало вирусным в X.

В ролике можно увидеть, разбросанные по полу товары, прежде чем она направляется к стойке обслуживания. Затем она набросилась на двух сотрудников, крича: "Отдайте мои вещи". Коллеги же убеждали ее уйти.

Элли повысила ставку, размахивая кулаками и даже схватив чёрный стул, пытаясь ударить своего коллегу. Когда она подняла его над головой, мужчина в зеленой кофте легко выдернул его у нее и быстро вышел из кадра.

ATLANTA, GA.- Altercation recorded on video involving manager и employee на Harvest & Grounds поблизости Terminal D в аэропорту. pic.twitter.com/EaI4znfaaE — Clown World™ (@ClownWorld_) January 16, 2024

Бывшая работница продолжала бежать к кассе, по-видимому, за своими "вещами". Затем мужчина в красной футболке швырнул ее на пол. Но это ее не остановило. Она продолжила избивать рабочего в красной футболке, а затем дала пощечину другому коллеге.

Затем Элли сделала вид, что идет, прежде чем быстро побежать к кассе и перепрыгнуть через прилавок.

В конце концов женщине удалось забрать сумку и пальто.

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Сообщается, что сотрудницу кафе "отстранили" от работы, а ее значок конфисковали сотрудники службы безопасности аэропорта, согласно отчету полиции, с которым ознакомился FOX5. Полицейские приехали на место происшествия незадолго до полудня, но Элли покинула место происшествия до прибытия.

Она не была арестована или обвинена в каких-либо преступлениях.

Напомним, на днях разъяренный пассажир ударил пилота самолета. Известно, что ему не понравилось.

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