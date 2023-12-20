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Работницу детсада уволили за выходки на рождественском корпоративе после обещания "вести себя хорошо"

Работницу детсада уволили за выходки на рождественском корпоративе после обещания "вести себя хорошо"

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
2950
Время на прочтение
2 мин
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Работницу детсада уволили за выходки на рождественском корпоративе после обещания "вести себя хорошо"

Корпоратив / Фото: Pexels

Она показала письмо от босса.

Женщина рассказала, что ее уволили из детсада после посещения рождественского корпоратива.

Молли опубликовала в своем TikTok письмо от начальника об увольнении, отметив, что перед вечеринкой пообещала "вести себя хорошо".

Публикацию она сопроводила саундреком из популярной комедии "Мальчишник в Вегасе" — Flo Rida Right Round.

Письмо от руководителя / Фото: tiktok.com/@m21lly / ©
Письмо от руководителя / Фото: tiktok.com/@m21lly

"Дорогая Молли, с сожалением вынужден подтвердить результаты моего расследования событий, произошедших на рождественской вечеринке сотрудников в субботу вечером", — такими словами начал обращение босс.

Бывший работодатель обвинил женщину, не назвавшую своей должности, в том, что она "рискует подорвать репутацию детсада".

"Это грубое нарушение. Поскольку вы все еще находитесь на испытательном сроке, у меня не было другого выбора, кроме как немедленно расторгнуть ваш трудовой договор", — говорится в письме.

Письмо от руководителя / Фото: tiktok.com/@m21lly / ©
Письмо от руководителя / Фото: tiktok.com/@m21lly

Однако в письме не уточняется, из-за каких конкретных действий уволили Молли.

"Вам будет выплачен любой отпуск, который вы накопили, вместе с отработанными часами за этот месяц в вашем последнем пакете заработной платы 7 января", — отметил экс-руководитель.

В обновленном видео Молли утверждает, что не может высказываться по поводу инцидента, несмотря на то, что люди в социальных сетях предлагают ей даже заплатить за эту информацию.

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Она признала, что, вероятно, был замешан кто-то еще, и отметила, что они "сыграли равную роль в случившемся", однако этот человек сохранил свою работу.

"К сожалению, без его разрешения я не могу объяснить, что произошло, но я имею в виду, что если он однажды скажет: "Знаешь что, давай, просто не используй мое имя, что угодно", тогда я опубликую это ", – пообещала Молли.

Напомним, жена дубайского миллионера назвала 7 "изнурительных требований" к себе. Мнения пользователей по этому поводу разделились.

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Дата публикации
Просмотры
2950
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