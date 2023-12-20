Работницу детсада уволили за выходки на рождественском корпоративе после обещания "вести себя хорошо"

Женщина рассказала, что ее уволили из детсада после посещения рождественского корпоратива.

Молли опубликовала в своем TikTok письмо от начальника об увольнении, отметив, что перед вечеринкой пообещала "вести себя хорошо".

Публикацию она сопроводила саундреком из популярной комедии "Мальчишник в Вегасе" — Flo Rida Right Round.

Письмо от руководителя / Фото: tiktok.com/@m21lly

"Дорогая Молли, с сожалением вынужден подтвердить результаты моего расследования событий, произошедших на рождественской вечеринке сотрудников в субботу вечером", — такими словами начал обращение босс.

Бывший работодатель обвинил женщину, не назвавшую своей должности, в том, что она "рискует подорвать репутацию детсада".

"Это грубое нарушение. Поскольку вы все еще находитесь на испытательном сроке, у меня не было другого выбора, кроме как немедленно расторгнуть ваш трудовой договор", — говорится в письме.

Письмо от руководителя / Фото: tiktok.com/@m21lly

Однако в письме не уточняется, из-за каких конкретных действий уволили Молли.

"Вам будет выплачен любой отпуск, который вы накопили, вместе с отработанными часами за этот месяц в вашем последнем пакете заработной платы 7 января", — отметил экс-руководитель.

В обновленном видео Молли утверждает, что не может высказываться по поводу инцидента, несмотря на то, что люди в социальных сетях предлагают ей даже заплатить за эту информацию.

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Она признала, что, вероятно, был замешан кто-то еще, и отметила, что они "сыграли равную роль в случившемся", однако этот человек сохранил свою работу.

"К сожалению, без его разрешения я не могу объяснить, что произошло, но я имею в виду, что если он однажды скажет: "Знаешь что, давай, просто не используй мое имя, что угодно", тогда я опубликую это ", – пообещала Молли.

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